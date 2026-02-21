KRIMINALNA MREŽA

U Ukrajini, Poljskoj i Moldaviji zbog proizvodnje sintetičkih droga uhapšene 103 osobe

Grupu navodno predvodi ukrajinski organizator koji osniva i oprema ilegalne laboratorije potrebnom opremom i hemijskim supstancama

Koordinirane provjere. Europol

Z. V.

21.2.2026

Između 12. i 17. februara 2026. godine, Europol je pomogao policijskim organima Ukrajine, Poljske i Moldavije u zajedničkoj akciji protiv međunarodne kriminalne mreže koja proizvodi i prodaje sintetičke droge.

Tokom akcije, ukrajinska nacionalna policija i Centralni istražni biro poljske policije koordinisano su pregledali približno 510 lokacija.

Pripadnici policije razbili su 36 ilegalnih proizvodnih mjesta i 74 skladišta droge spremne za distribuciju. Ukupno 129 osoba suočeno je s krivičnim prijavama, a 103 osobe su privedene.

Sumnja se da ciljana mreža djeluje u raznim zemljama, uključujući Bjelorusiju, Moldaviju i Ukrajinu. Grupu navodno predvodi ukrajinski organizator koji osniva i oprema ilegalne laboratorije potrebnom opremom i hemijskim supstancama.

Oprema ilegalne laboratorije. Europol

Istražitelji vjeruju da ova osoba održava opsežne veze s poljskim kriminalnim mrežama, olakšavajući snabdijevanje prekursorima, esencijalnim hemikalijama i opremom putem legalnih poslovnih struktura.

Operacija je uključivala pretrese kuća i pregled drugih prostorija i vozila.

Na dan akcije oduzeto je:

20.610 litara prekursora

229 kilograma alfa-PVP-a

156 kilograma amfetamina

46,6 kilograma i 284 litre fenil-2-nitropropenadva 

dva kilograma metalnog natrijuma

67,6 kilograma i 350 litara mefedrona

sedam kilograma metamfetamina

47 kilograma kanabisa

5.115 tableta MDMA

2.000 tableta ekstazija

1,6 miliona UAH (31.000 eura), 167.000 USD (141.000 eura) i 39.000 eura u gotovini

virtuelna imovina vrijedna 38.000 eura

41 vozilo.

Kriminalna mreža koristila je nekoliko značajnih taktika kako bi olakšala svoje ilegalne aktivnosti. Zloupotrebljavala je legalne poslovne strukture kojima su upravljali poljski i litvanski pojedinci koji su ranije bili uključeni u ilegalnu proizvodnju sintetičkih droga.

To im je omogućilo uvoz hemikalija, uključujući prekursore koji još nisu bili predmet kontrole, i olakšavanje aktivnosti raznih ilegalnih laboratorija otkrivenih u raznim zemljama.

Djelovanjem u više država članica i iskorištavanjem pravnih rupa, mreža je širila rizik od izloženosti i otežavala organima za provođenje zakona da ometaju njihove aktivnosti.

# MOLDAVIJA
# POLICIJSKA AKCIJA
# UKRAJINA
# POLJKSA
