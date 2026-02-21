U Ukrajini, Poljskoj i Moldaviji zbog proizvodnje sintetičkih droga uhapšene 103 osobe

Između 12. i 17. februara 2026. godine, Europol je pomogao policijskim organima Ukrajine, Poljske i Moldavije u zajedničkoj akciji protiv međunarodne kriminalne mreže koja proizvodi i prodaje sintetičke droge.

Tokom akcije, ukrajinska nacionalna policija i Centralni istražni biro poljske policije koordinisano su pregledali približno 510 lokacija.

Pripadnici policije razbili su 36 ilegalnih proizvodnih mjesta i 74 skladišta droge spremne za distribuciju. Ukupno 129 osoba suočeno je s krivičnim prijavama, a 103 osobe su privedene.

Sumnja se da ciljana mreža djeluje u raznim zemljama, uključujući Bjelorusiju, Moldaviju i Ukrajinu. Grupu navodno predvodi ukrajinski organizator koji osniva i oprema ilegalne laboratorije potrebnom opremom i hemijskim supstancama.