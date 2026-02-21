U Ukrajini, Poljskoj i Moldaviji zbog proizvodnje sintetičkih droga uhapšene 103 osobe

Između 12. i 17. februara 2026. godine, Europol je pomogao policijskim organima Ukrajine, Poljske i Moldavije u zajedničkoj akciji protiv međunarodne kriminalne mreže koja proizvodi i prodaje sintetičke droge.
Tokom akcije, ukrajinska nacionalna policija i Centralni istražni biro poljske policije koordinisano su pregledali približno 510 lokacija.
Pripadnici policije razbili su 36 ilegalnih proizvodnih mjesta i 74 skladišta droge spremne za distribuciju. Ukupno 129 osoba suočeno je s krivičnim prijavama, a 103 osobe su privedene.
Sumnja se da ciljana mreža djeluje u raznim zemljama, uključujući Bjelorusiju, Moldaviju i Ukrajinu. Grupu navodno predvodi ukrajinski organizator koji osniva i oprema ilegalne laboratorije potrebnom opremom i hemijskim supstancama.
Istražitelji vjeruju da ova osoba održava opsežne veze s poljskim kriminalnim mrežama, olakšavajući snabdijevanje prekursorima, esencijalnim hemikalijama i opremom putem legalnih poslovnih struktura.
Operacija je uključivala pretrese kuća i pregled drugih prostorija i vozila.
Na dan akcije oduzeto je:
20.610 litara prekursora
229 kilograma alfa-PVP-a
156 kilograma amfetamina
46,6 kilograma i 284 litre fenil-2-nitropropenadva
dva kilograma metalnog natrijuma
67,6 kilograma i 350 litara mefedrona
sedam kilograma metamfetamina
47 kilograma kanabisa
5.115 tableta MDMA
2.000 tableta ekstazija
1,6 miliona UAH (31.000 eura), 167.000 USD (141.000 eura) i 39.000 eura u gotovini
virtuelna imovina vrijedna 38.000 eura
41 vozilo.
Kriminalna mreža koristila je nekoliko značajnih taktika kako bi olakšala svoje ilegalne aktivnosti. Zloupotrebljavala je legalne poslovne strukture kojima su upravljali poljski i litvanski pojedinci koji su ranije bili uključeni u ilegalnu proizvodnju sintetičkih droga.
To im je omogućilo uvoz hemikalija, uključujući prekursore koji još nisu bili predmet kontrole, i olakšavanje aktivnosti raznih ilegalnih laboratorija otkrivenih u raznim zemljama.
Djelovanjem u više država članica i iskorištavanjem pravnih rupa, mreža je širila rizik od izloženosti i otežavala organima za provođenje zakona da ometaju njihove aktivnosti.