Al Šaraa želi smijeniti braću s visokih pozicija u državi

Ugledni sirijski list Zaman al-Wasl, pozivajući se na pouzdane izvore, objavio je da se sirijski predsjednik Ahmed al Šaraa sprema uskoro donijeti odluku o smjeni svoje dvojice braće, Mahera al Šarae i Hazema al Šarae, s visokih državnih funkcija.

Ovaj potez tumači se kao pokušaj reorganizacije užeg kruga moći, ali i odgovor na kritike u vezi s "nepotizmom".

Maher al Šaraa trenutno obavlja dužnost generalnog sekretara Predsjedništva Republike, dok Hazem al Šara zauzima poziciju potpredsjednika Vrhovnog vijeća za ekonomski razvoj.

Izvori, koji su insistirali na anonimnosti, navode da su prisustvovali ozbiljnim raspravama unutar institucije predsjednika, gdje je Ahmed al Šaraa pokazao svijest o „političkoj težini“ koja proizlazi iz imenovanja njegove braće na osjetljive funkcije. Kako se ističe, to pitanje se već proširilo i na ostatak rukovodstva u zemlji.

Isti izvor potvrđuje da su u toku intenzivne konsultacije s ciljem uspostavljanja zakonskih mehanizama koji bi spriječili zvaničnike da istovremeno obavljaju više rukovodećih funkcija, ali i onemogućili imenovanje srodnika prvog koljena na suverene i osjetljive pozicije.

Ovakav potez dio je, kako se navodi, šire strategije jačanja efikasnosti ekonomskog i političkog upravljanja u trenutku kada rastu unutrašnji pritisci.