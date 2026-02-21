Protesti studenata u Iranu ne jenjavaju: Sjećanje na žrtve prošlomjesečnih sukoba

Na univerzitetima u glavnom gradu Irana, Teheranu, i u Mešhedu na sjeveroistoku zemlje, studenti izražavaju nezadovoljstvo protiv režima, javio je danas televizijski kanal Iran International.

Prema informacijama kanala, Studentska unija je saopštila da studenti na Univerzitetu Behešti u Teheranu održavaju proteste u znak sjećanja na sve koji su ubijeni tokom prošlomjesečnog suzbijanja antirežimskih demonstracija, ali i u znak podrške studentima koji su trenutno zatvoreni.

Takođe, ističe se da studenti protestuju na Tehnološkom univerzitetu Amirkabir u Teheranu i da uzvikuju: „Živio kralj“, misleći pritom na sina svrgnutog monarha, Rezu Pahlavija. Studentska unija navodi da su snage bezbjednosti blokirale izlaze iz univerziteta i pritvorile određeni broj studenata.

Prema izvještaju Iran Internationala, protesti na Univerzitetu Šarif u Teheranu prerastali su u sukobe kada je milicija Basidž napala učesnike skupa.

Na Univerzitetu medicinskih nauka u Mešhedu, studenti su uzvikivali: „Sloboda“, što potvrđuju snimci objavljeni na televizijskom kanalu.