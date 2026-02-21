Zelenski: Sljedeći sastanak s Rusijom i SAD-om mora donijeti rezultate

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smatra da je moguće postići da sljedeći sastanak s predstavnicima Ruske Federacije i Sjedinjenih Država donese konkretne rezultate. U svom večernjem obraćanju naciji, Zelenski je naglasio da Ukrajina svakodnevno ulaže napore kako bi osigurala uspjeh nadolazećeg kruga pregovora, prenosi Ukrainska Pravda.

- Svaki dan nastavljamo raditi na tome da sljedeći krug pregovora donese rezultate za Ukrajinu i za mir. Ukrajina će sigurno učiniti sve što je potrebno za to i zasigurno neće biti prepreka miru - poručio je Zelenski.

- Prošli put u Ženevi američka je strana jasno vidjela da su upravo Rusi razlog izostanka istinski značajnih rezultata. A sljedeći sastanak ne smije biti isprazan; to je moguće postići.

Pripreme za pregovore

Zelenski je naveo da je danas razgovarao o pojedinim aspektima priprema za pregovore s Rustemom Umjerovom, tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu i voditeljem ukrajinskog izaslanstva. Najavio je i diplomatske aktivnosti s evropskim partnerima.

- Moji sastanci s evropskim partnerima također su već zakazani za sljedeću sedmicu. Detaljno ćemo se uskladiti kako bismo osigurali da Evropa bude uključena u sve procese i da samo jača. Također sam naložio Rustemu da više surađuje s našim prijateljima na Bliskom istoku i u Turskoj kako bi se i oni osjećali uključeni i mogli pružiti veću pomoć - dodao je Zelenski.

Dosadašnji tijek razgovora

Prethodno je, 20. februara, Zelenski objavio dogovor o novom krugu pregovora u trilateralnom formatu o okončanju rata, koji bi se trebao održati u roku od deset dana. Posljednji krug razgovora između Ukrajine, SAD-a i Rusije održan je u Ženevi 18. februara.

Vladimir Medinski, voditelj ruskog izaslanstva, izjavio je tada da je sastanak, koji je trajao oko dva sata, bio „težak, ali poslovan“. Nakon tih pregovora Zelenski je rekao da su se strane složile da će se nadzor poštivanja prekida vatre provoditi uz sudjelovanje Sjedinjenih Država.

Međutim, kasnije je dodao da politička pitanja o mogućim kompromisima i ključni sastanak dvojice čelnika nisu bili dovoljno razrađeni na tim trilateralnim pregovorima.