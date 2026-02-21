Orban i Fico poručili da bi Mađarska i Slovačka mogle obustaviti isporuku struje Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je u subotu da bi Mađarska mogla obustaviti isporuku električne energije Ukrajini ukoliko Kijev ne nastavi tranzit ruske nafte naftovodom "Družba".

Orban je na platformi X sa sjedištem u SAD-u poručio da, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne odobri nastavak isporuka preko naftovoda "Družba", ne treba da očekuje bilo kakvu podršku od Mađarske.

Mađarski premijer je naveo i da je odgovoran za mađarski narod i državu, obraćajući se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

- Ako im neko naudi, moja je dužnost da ih branim. Tako će biti i sada - poručio je Orban.

Sličnu poruku uputio je i slovački premijer Robert Fico, koji je izjavio da će zatražiti od svih relevantnih kompanija koje proizvode električnu energiju u toj zemlji da obustave isporuku struje Ukrajini ako Kijev do ponedjeljka ne nastavi isporuke nafte.

- Ukrajinski predsjednik odbija da razumije naš mirovni pristup i, pošto ne podržavamo rat, ponaša se zlonamjerno prema Slovačkoj. Prvo je zaustavio protok gasa u Slovačku, nanoseći nam štetu od 500 miliona eura godišnje. Sada je zaustavio protok nafte, uzrokujući nam dodatne gubitke i logističke poteškoće - naveo je Fico na društvenoj mreži X.

Slovačka vlada je ranije ove sedmice proglasila vanrednu situaciju u naftnoj industriji zbog obustave isporuka preko naftovoda "Družba" i odlučila da iz državnih rezervi pozajmi do 250.000 tona nafte bratislavskoj rafineriji Slovnaft.

Rafineriji Slovnaft je za normalan rad potrebno između 7.300 i 7.500 tona nafte dnevno, a državne rezerve bi, prema procjenama vlasti, trebale pokriti najmanje mjesec dana rada do uspostavljanja alternativnih isporuka.