Skandal u Italiji: Preminuo dječak kojem je transplantirano oštećeno srce

Trogodišnji dječak iz Italije, koji je primio srce donora za koje se sumnja da je oštećeno tokom transporta, preminuo je, potvrdio je advokat porodice.

Dvogodišnji Domeniko preminuo je u subotu nešto prije 9:30 sati po lokalnom vremenu, izjavio je novinarima Frančesko Petruzi. Iz Bolnice Monaldi, gdje je dječak bio hospitaliziran, saopćeno je da je došlo do "iznenadnog i nepovratnog pogoršanja njegovog kliničkog stanja".

"Spaljeno od promrzlina"

Srce koje je Domeniku transplantirano krajem decembra, prema navodima, prevezeno je do bolnice u direktnom kontaktu sa suhim ledom, što je dovelo do ozbiljnog oštećenja tkiva.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu o ovom slučaju, a šest medicinskih radnika obuhvaćeno je formalnom istragom u aferi koja je izazvala ogorčenje širom Italije.

Petruzi je naveo da je organ stigao "spaljen od promrzlina", nakon što je transportovan više od 800 kilometara od Bolcana do Napulja u neadekvatnom kontejneru, pored leda i bez termometra koji bi upozorio medicinski tim na prenisku temperaturu.

Dječak je gotovo dva mjeseca bio priključen na aparate za održavanje života u Napulju. Njegova majka Patrizija Merkolino uputila je apel papi da pomogne njenom sinu.

Oglasila se Meloni

Premijerka Italije Đorđa Meloni poručila je da "cijela Italija oplakuje gubitak malog Domenika, ratnika koji nikada neće biti zaboravljen".

Na platformi X napisala je:

- U svoje ime i u ime vlade, upućujem najiskrenije saučešće i najdublje suosjećanje njegovoj majci Patriziji, ocu Antoniju i svim njegovim voljenima. Sigurna sam da će nadležni organi u potpunosti rasvijetliti ovaj strašni incident."

U srijedu je panel pedijatrijskih specijalista zaključio da Domenikovo stanje "nije kompatibilno" s novom transplantacijom.

Ljekari su upozorili da bi dugotrajna upotreba aparata za održavanje života mogla ozbiljno ugroziti njegova pluća, jetru i bubrege.

Najavljena istraga

Petruzi je tada istakao da porodica traži pristup kompletnoj medicinskoj dokumentaciji:

- Ako je vrijeme za nadu završilo, onda je vrijeme za odgovornost počelo - rekao je.

Ministar zdravlja Italije Orazio Skiljači ranije ove sedmice izjavio je da "apsolutno moramo razjasniti šta se dogodilo".

- Dugujemo to djetetu, porodici, ali i svim Italijanima. Imamo odličnu nacionalnu zdravstvenu službu, koja je bila sposobna da se nosi sa složenim situacijama i skoro uvijek ih riješi. Zato vjerujem da građani ne bi trebali izgubiti povjerenje.