Engleski biskup uhapšen zbog sumnji da je počinio seksualni napad

Biskup Linkolna u Engleskoj Stiven Konvej uhapšen je zbog sumnje da je počinio seksualni napad, saopćila je policija.

Policija Lincolnshirea potvrdila je da je 68-godišnji muškarac priveden u okviru "istrage koja je u toku, a nakon navoda da je jedan muškarac seksualno napadnut u periodu između 2018. i 2025. godine".

Ovaj slučaj dolazi nakon što je Engleska crkva objavila da je prečasni Stiven Konvej suspendovan iz službe dok traje istraga o "pritužbi na ugrožavanje sigurnosti". Biskup je pušten uz uslovnu kauciju, a Guardian je pokušao stupiti u kontakt s njim radi komentara.

Ranije je biskupija Linkoln potvrdila da je suspendovan sa svih dužnosti.

"Biskup Linkolna, prečasni Stiven Konvej, suspendovan je iz službe dok se na pritužbu upućenu nacionalnom timu za sigurnost ne odgovori u skladu s kodeksom prakse Biskupskog doma. To uključuje i upućivanje predmeta nadležnim državnim organima", navedeno je u saopćenju.

Detalji same pritužbe nisu objavljeni.

Prema istom saopćenju, tokom trajanja postupka biskup Grantama, prečasni Nikolas Čemberlen, preuzet će biskupijske obaveze za vrijeme suspenzije.

Iz biskupije su poručili: "Podrška za pogođene je osigurana i neće biti daljih komentara dok je proces u toku. Razumijemo da će ovo biti duboko uznemirujuće vrijeme. Biskupijski tim za sigurnost dostupan je svima koji žele da ih kontaktiraju".

Konvej je imenovan za biskupa Linkolna 2023. godine, a ranije je obavljao službu biskupa Remzberija i biskupa Ilija. Član je Doma lordova od 2014. godine.