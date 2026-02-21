Britanka s važećom vizom provela šest sedmica u imigracionom pritvoru: "Ne idite u SAD dok je Tramp na vlasti"

Karen Njutn (65) bila je na putovanju po SAD-u kada su je, iako je posjedovala važeći britanski pasoš i turističku vizu, američki imigracioni službenici uhapsili i ukupno šest sedmica držali u pritvoru.

Sada upozorava: "Ako se to moglo dogoditi meni, može se dogoditi svakome", prenosi The Guardian.

Njutnova kaže da je znala za postojanje imigracionih pritvora u SAD-u, ali nije vjerovala da bi turistkinja koja je uredno ušla u zemlju mogla biti pogođena. Nakon osam godina bez putovanja u inostranstvo, ona i suprug Bil (66) krenuli su na dvomjesečno putovanje kroz više saveznih država, s planom nastavka puta u Kanadu.

Zaustavljeni na granici

Putovanje je prekinuto u petak, 26. septembra, kada su pokušali preći u Kanadu. Kanadski službenici vratili su ih uz obrazloženje da nemaju odgovarajuću dokumentaciju za ulazak automobilom. Na američkoj strani dočekali su ih granični službenici; Bilova viza je istekla, a Karenina je bila važeća.

Njutnovi su ponudili da sami plate letove kući, ali, kako tvrdi Karen, službenike "nije zanimalo". Umjesto toga, čekali su satima, a uveče su joj stavili lisice i lance na zglobove ruku, struk i gležnjeve, te su je prevezli do granične stanice Svitgras u Montani.

Tamo su tri dana proveli u ćeliji bez kreveta, spavajući na podmetačima pod folijskim ćebadima.

- Iz dana u dan nisam znala šta će se dogoditi - rekla je.

Saučesnica

Karen navodi da je bila ispitivana odvojeno i da joj nije ponuđen advokat jer je bila "pritvorena, a ne uhapšena". Tvrdi da joj je rečeno da je "kriva kao saučesnica" jer je pomagala suprugu da se spakuje, što je, prema tumačenju službenika, bilo kršenje uslova turističke vize, prenosi The Guardian.

Agent joj je potom ponudio rješenje – da se oboje prijave za dobrovoljno napuštanje zemlje u okviru programa "Povratak kući". Kaže da su potpisali dokument kojim im se zabranjuje ulazak u SAD na 10 godina i odriču se prava na sudiju, vjerujući da će tako brzo biti pušteni. No, to je, tvrdi, bio tek treći dan od ukupno 42 dana pritvora.

"To je zatvor, a ne pritvorski centar"

Zatim su ih, ponovo u lisicama, prevezli u pritvorski centar ICE-a Northwest u Takomi.

- Zove se pritvorski centar, ali to je zapravo zatvor - rekla je. U ranim jutarnjim satima odvojena je od supruga i smještena u žensku jedinicu.

Tvrdi da je mjesec dana spavala na podu jer nije mogla da se popne na gornji krevet na sprat. U jedinici nije bilo prozora, svjetla su bila stalno upaljena, a privatnosti nije bilo.

Tokom boravka slušala je priče drugih žena; neke su bile u pritvoru i više od godinu dana, često razdvojene od djece. Njutnova tvrdi i da su joj čuvari govorili kako agenti ICE-a dobijaju bonus za svaku osobu koju pritvore. ICE je, prema pisanju The Guardian-a, to demantovao.

Puštena nakon šest sedmica

Karen kaže da je tek nakon nekoliko sedmica saznala da ima pravo da vidi supruga. Sinu se javila također tek nakon nekoliko sedmica. Navodi da britansko Ministarstvo spoljnih poslova i konzulat nisu uspjeli pomoći.

U četvrtak, 6. novembra, iznenada je obaviještena da je puštaju. Nakon čekanja ponovo se susrela sa suprugom, a zatim su ih prevezli do aerodroma Sijetl-Takoma i poslali kući. Po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo, kaže, prtljag zaplijenjen na granici nikad nije vraćen, a kreditni rejting joj je pao. Ipak, ističe da je tek nakon pritvora shvatila koliko znači sloboda.

Sada upozorava druge putnike: "Ne idite, ne dok je Tramp na vlasti. Tamo je sve potpuno van kontrole. Nema odgovornosti." Dodaje da je posebno zabrinuta zbog velikih sportskih događaja i mladih koji putuju u SAD, jer smatra da "lako mogu pronaći razlog" da ih zadrže.