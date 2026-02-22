Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINSKI TIM

Zelenski poručuje: Sljedeći pregovori ne smiju biti propuštena prilika za mir

Prema njegovim riječima, nova runda trilateralnih pregovora o okončanju rata trebala bi biti održana u narednih deset dana

Volodimir Zelenski. AP

Z. V.

22.2.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy)  poručio je da predstojeći sastanak s predstavnicima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država ne smije biti još jedna propuštena šansa za napredak ka miru.

Istakao je da ukrajinski tim svakodnevno radi kako bi naredna runda pregovora donijela konkretne rezultate u interesu Ukrajine i stabilnosti u regiji. Naglasio je da će Ukrajina učiniti sve što je potrebno kako bi se došlo do dogovora te da ni na koji način neće opstruirati mirovni proces.

Zelenski je dodao da je američka strana na prethodnom sastanku mogla jasno uočiti ko snosi odgovornost za izostanak ozbiljnijih pomaka, navodeći da je ruska strana prepreka postizanju značajnih rezultata.

Prema njegovim riječima, nova runda trilateralnih pregovora o okončanju rata trebala bi biti održana u narednih deset dana.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.