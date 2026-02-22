Pojavio se uznemirujući snimak: Autobus propao kroz led u najdublje jezero, samo jedna osoba preživjela

Ruske vlasti izvijestile su da su ronioci izvukli tijela sedam kineskih turista i ruskog vozača koji su poginuli nakon što je njihov autobus u petak pao kroz led na jezeru Bajkal.

Jedan kineski turista uspio je pobjeći, rekao je guverner Irkutske regije Igor Kobzev, izražavajući "najdublje saučešće porodicama i prijateljima žrtava".

Mjesto nesreće nalazilo se na dubini od 18 metara, a ronioci su morali koristiti podvodne kamere kako bi locirali tijela. Vozilo je upalo u pukotinu na ledu široku tri metra. Guverner je upozorio turiste da je izlazak na led Bajkala "smrtno opasan" i da se trebaju koristiti samo uslugama službenih turističkih agencija.