Iranski studenti organizirali prve velike antivladine proteste nakon januarskih demonstracija

Studenti na nekoliko univerziteta u Iranu organizirali su antivladine proteste, prve takve demonstracije ovog obima od prošlomjesečne smrtonosne represije vlasti.

BBC je potvrdio snimke demonstranata koji su u subotu marširali u kampusu Tehnološkog univerziteta Sharif u glavnom gradu Teheranu. Kasnije su zabilježeni sukobi između njih i vladinih pristalica.

Na drugom univerzitetu u Teheranu održan je protest sjedenjem, dok je skup prijavljen i na sjeveroistoku zemlje. Studenti su odavali počast hiljadama poginulih u masovnim protestima u januaru.

Sjedinjene Države povećavaju svoje vojno prisustvo u blizini Irana, a predsjednik Donald Tramp (Trump) je rekao da razmatra ograničeni vojni udar. SAD i evropski saveznici sumnjaju da Iran ide ka razvoju nuklearnog oružja, što Iran uvijek negira.

Američki i iranski zvaničnici sastali su se u Švicarskoj u utorak i rekli da je postignut napredak u pregovorima o ograničavanju iranskog nuklearnog programa.

Ipak, uprkos navodnom napretku, Trump je nakon toga izjavio da će svijet "u narednih, vjerovatno, deset dana" saznati hoće li biti postignut sporazum s Iranom ili će SAD poduzeti vojnu akciju. Američki lider je ranije podržavao demonstrante, u jednom trenutku ih je ohrabrio obećanjem da je "pomoć na putu".

Potvrđeni snimci BBC-a pokazuju stotine demonstranata, mnoge s iranskim nacionalnim zastavama, kako mirno marširaju kampusom Tehnološkog univerziteta Sharif na početku novog semestra u subotu.

Masa je uzvikivala "smrt diktatoru", referirajući se na vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija i druge antivladine slogane.

BBC je potvrdio i snimke s drugog teheranskog univerziteta, Tehnološkog univerziteta Amir Kabir, gdje su studenti uzvikivali parole protiv vlade.

Kasnije tokom dana prijavljeni su i veći protesti na drugim lokacijama, uz pozive na nove skupove u nedjelju.

Prošlomjesečni protesti počeli su zbog ekonomskih problema, a ubrzo su se proširili i postali najveći od Islamske revolucije 1979. godine. Agencija za ljudska prava sa sjedištem u SAD-u rekla je da je potvrdila smrt najmanje 6.159 ljudi tokom tog vala, uključujući 5.804 demonstranta, 92 djece i 214 osoba povezanih s vladom.