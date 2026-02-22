Sirija traži izručenje Bašara al-Asada i njegovih saradnika

Sirijski ministar pravde izjavio je u nedjelju da je vlada zatražila izručenje bivšeg predsjednika Bashara al-Assada i svih osoba povezanih s njim, dok vlasti nastavljaju proces tranzicijske pravde.

Mazar al-Vais rekao je da je nedavno donesena uredba o općoj amnestiji bila "hitna potreba nametnuta složenom pravnom i zakonodavnom stvarnošću", ocijenivši je ustavnom i pravno utemeljenom.

U srijedu je sirijski predsjednik Ahmad al-Šaraa potpisao dekret kojim se odobrava opća amnestija za određena krivična djela, dok se za druga kazne ublažavaju.

U intervjuu za Al Jazeeru, Vais je naveo da je uredba počela da se primjenjuje odmah po donošenju, te da je do sada oslobođeno 1.500 osoba. Procijenio je da bi oko pola miliona Sirijaca moglo imati koristi od amnestije.

Naglasio je da pomilovanje ne obuhvata odgovorne za teške zločine nad Sirijcima, ističući: "Niko ko je odgovoran za prolijevanje ijedne kapi krvi sirijskog naroda nije niti će biti oslobođen."

Govoreći o tranzicijskoj pravdi, Vais je rekao da ministarstvo slijedi "ispravan put" koji odbacuje i osvetu i nekažnjivost. Naveo je da se početak suđenja u okviru tog procesa očekuje "u bliskoj budućnosti", nakon što se kompletiraju sudski predmeti s dokazima i dokumentacijom.

U vezi s odgovornošću bivših zvaničnika režima, Vais je rekao da je sirijska država naglasila "nužnost izručenja Bašara al-Asada i svih onih koji su s njim povezani", pozivajući na "jasan pravni proces koji države stavlja pred njihove pravne i moralne obaveze".

- Sirijska pravda neće ostati nijema pred bilo kojim zločincem i gonit ćemo ih odgovarajućim i međunarodno legitimnim pravnim sredstvima - dodao je.

Asad, koji je vladao Sirijom gotovo 25 godina, pobjegao je u Rusiju krajem 2024. godine, čime je okončana višedecenijska vlast Baas partije započeta 1963. godine. Nova prijelazna administracija predvođena Ahmadom al-Šaraaom formirana je u januaru.