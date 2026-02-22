Šerif o pucnjavi na Trampovom imanju: "Podigao je sačmaricu, tada smo otvorili vatru"

Rik Bradšau, šerif okruga Palm Bič, prvi se obratio novinarima i iznio dosadašnje informacije o istrazi.

Tajna služba, FBI i kancelarija šerifa okruga Palm Bič su tokom konferencije za medije govorili o incidentu.

Agenti Tajne službe SAD ubili su danas naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, saopštio je portparol Tajne službe Entoni Guljelmi.

- Oko 1.30 jutros obezbjeđenje je otkrilo da je jedna osoba ušla u unutrašnji perimetar Mar-a-Laga - rekao je.

- Zamjenik šerifa i dvojica agenata Tajne službe koji su bili na osiguranju otišli su na to područje kako bi provjerili situaciju. Suočili su se s bijelcem koji je nosio kanister goriva i sačmaricu - naveo je on.

Dodao je da je muškarcu naređeno da ispusti predmete koje je imao kod sebe.

- Nakon čega je spustio kanister, ali je podigao sačmaricu u položaj za pucanje. U tom trenutku zamjenik šerifa i dvojica agenata Tajne službe otvorili su vatru i neutralizirali prijetnju. Preminuo je na mjestu događaja - naveo je šerif okruga Palm Bič.

Bret Skils, specijalni agent zadužen za terensku kancelariju FBI u Miamiju, pozvao je javnost da policiji dostavi sve moguće dokaze vezane za incident.

- Ako živite u području pucnjave, molimo vas da provjerite svoje vanjske kamere za sinoć, odnosno rano jutros - rekao je Skils i dodao da "ako vidite bilo što sumnjivo ili neuobičajeno, molimo vas da nas kontaktirate… nazovite FBI ili se obratite kancelariji šerifa Vest Palm Biča".

Novinarima na konferenciji rečeno je da FBI vodi istragu.

Specijalni agent je rekao da tim za prikupljanje dokaza obrađuje mjesto događaja, prikuplja dokaze te će na terenu ostati „koliko god bude potrebno“.