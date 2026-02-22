SAD spreman za novu rundu razgovora s Iranom u petak ako nuklearni prijedlog stigne u roku od 48 sati

Vašington je spreman održati novu rundu pregovora s Teheranom u Ženevi u petak, ali samo ako Iran u naredna dva dana dostavi detaljan nuklearni prijedlog, objavio je u nedjelju Axios, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Zvaničnik je naveo da bi konkretan iranski prijedlog mogao otvoriti put "detaljnim pregovorima" o postizanju nuklearnog sporazuma, uz mogućnost postizanja privremenog dogovora prije sveobuhvatnog sporazuma.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u petak za američki informativni kanal MS Now da je prijedlog gotovo spreman i da će biti predat američkoj strani čim najviše iransko rukovodstvo da zeleno svjetlo.

Visoki američki zvaničnici upozorili su da bi tekući diplomatski napori mogli predstavljati posljednju priliku prije nego što Vašington odobri opsežnu zajedničku vojnu operaciju s Izraelom, koja bi potencijalno mogla ciljati i vrhovnog vođu Alija Khameneija, navodi Axios.

Upozorenja dolaze usred jačanja američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku, gdje je već raspoređena udarna grupa nosača aviona USS Abraham Lincoln, uz dodatne borbene avione, dok je nosač USS Gerald R. Ford na putu.

Ranije ovog mjeseca razgovori su obnovljeni u Muskatu uz posredovanje Omana, nakon čega je uslijedila druga runda u Ženevi prošlog utorka. Američki potpredsjednik Džej Di Vens opisao je sastanak u Ženevi kao "produktivan samo u određenim aspektima", ističući odbijanje Teherana da pregovara o nekim "crvenim linijama" predsjednika Donalda Trampa, dok je Aragči ocijenio ton razgovora "konstruktivnijim".

Tramp je u četvrtak postavio rok od 10 do 15 dana da pregovori daju rezultate prije nego što na sto dođu vojne opcije, ponovivši u petak da razmatra i ograničeniji napad kako bi izvršio pritisak na Iran da postigne ozbiljan sporazum.