SKOT BESENT

Trampov ministar nakon pucnjave u Mar-a-Lagu: "Ovaj otrov s ljevice mora prestati"

Ova egzistencijalna prijetnja, ovaj otrov s ljevice doista mora prestati. Normalizirali su ovo nasilje, rekao je

Skot Besent. AP Photo/Matt Rourke, File

M. Až.

22.2.2026

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) rekao je za Fox News da je upravo razgovarao s Donaldom Trampom nakon što je naoružani muškarac ušao na imanje američkog predsjednika na Floridi i ubijen od strane američke Tajne službe.

Besent je rekao da su Tramp i njegova porodica na sigurnom, ali je dodao: "Ne bi trebali prolaziti kroz pokušaj za pokušajem."

Rekao je da je sigurnosni perimetar oko predsjednika snažniji nego ikad te da je Tajna služba danas znatno spremnija nego u vrijeme pokušaja atentata u Batleru u Pensilvaniji 2024. godine.

Besent je političko nasilje poput ovog pripisao ljevici.

- Ova egzistencijalna prijetnja, ovaj otrov s ljevice doista mora prestati. Normalizirali su ovo nasilje - rekao je.

