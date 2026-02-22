Trampov ministar nakon pucnjave u Mar-a-Lagu: "Ovaj otrov s ljevice mora prestati"

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) rekao je za Fox News da je upravo razgovarao s Donaldom Trampom nakon što je naoružani muškarac ušao na imanje američkog predsjednika na Floridi i ubijen od strane američke Tajne službe.

Besent je rekao da su Tramp i njegova porodica na sigurnom, ali je dodao: "Ne bi trebali prolaziti kroz pokušaj za pokušajem."

Rekao je da je sigurnosni perimetar oko predsjednika snažniji nego ikad te da je Tajna služba danas znatno spremnija nego u vrijeme pokušaja atentata u Batleru u Pensilvaniji 2024. godine.

Besent je političko nasilje poput ovog pripisao ljevici.

- Ova egzistencijalna prijetnja, ovaj otrov s ljevice doista mora prestati. Normalizirali su ovo nasilje - rekao je.