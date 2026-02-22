Bijela kuća o upadu na Trampovo imanje: "Neutralisali smo ludu osobu"

Agenti Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država u ranim jutarnjim satima ubili su naoružanog muškarca koji je pokušao provaliti u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi. Ubijeni je identificiran kao Ostin Taker Martin (Austin Tucker Martin), 21-godišnjak iz Kamerona (Cameron) u Sjevernoj Karolini.
Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) potvrdila je incident saopćenjem u kojem je navela da je Tajna služba "brzo i odlučno neutralisala naoružanu osobu".
- Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba Sjedinjenih Država brzo i odlučno je neutralizirala ludu osobu, naoružanu sačmaricom i kanisterom goriva, koja je upala u dom predsjednika Trampa - rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
Muškarac ubijen na sjevernoj kapiji
Portparol Tajne službe Entoni Guljelmi (Anthony Guglielmi) saopćio je da je Martin, star oko 21 godinu, pronađen na sjevernoj kapiji imanja i ubijen na licu mjesta. Nosio je sačmaricu i kanister, a nijedan od pripadnika Tajne službe ni PBSO-a nije povrijeđen.
Šerif okruga Palm Bič Rik Bradšou (Ric Bradshaw) pojasnio je na konferenciji za medije da su Martinu naredili da ispusti predmete koje je nosio. "Spustio je kanister i usmjerio sačmaricu prema policajcima", rekao je Bradšou, objašnjavajući razloge upotrebe sile.
Porodica prijavila nestanak, istraga u toku
Martinova porodica prijavila ga je nestalim u subotu navečer, a pronađen je mrtav u nedjelju ujutro, navodi The New York Post. Zvaničnici istražuju da li je oružje kupio tokom vožnje iz Sjeverne Karoline prema Floridi, prema navodima CBS-a. Potencijalni motiv i okolnosti incidenta istražuju FBI, Tajna služba SAD-a i Kancelarija šerifa okruga Palm Bič.