Bijela kuća o upadu na Trampovo imanje: "Neutralisali smo ludu osobu"

Agenti Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država u ranim jutarnjim satima ubili su naoružanog muškarca koji je pokušao provaliti u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi. Ubijeni je identificiran kao Ostin Taker Martin (Austin Tucker Martin), 21-godišnjak iz Kamerona (Cameron) u Sjevernoj Karolini. Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) potvrdila je incident saopćenjem u kojem je navela da je Tajna služba "brzo i odlučno neutralisala naoružanu osobu".

- Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba Sjedinjenih Država brzo i odlučno je neutralizirala ludu osobu, naoružanu sačmaricom i kanisterom goriva, koja je upala u dom predsjednika Trampa - rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Muškarac ubijen na sjevernoj kapiji Portparol Tajne službe Entoni Guljelmi (Anthony Guglielmi) saopćio je da je Martin, star oko 21 godinu, pronađen na sjevernoj kapiji imanja i ubijen na licu mjesta. Nosio je sačmaricu i kanister, a nijedan od pripadnika Tajne službe ni PBSO-a nije povrijeđen.