Britanski ministar odbrane: "Želim poslati vojsku u Ukrajinu, to bi značilo kraj rata"

Ministar odbrane Velike Britanije izjavio je da želi rasporediti britansku vojsku u Ukrajinu, ocijenivši da bi takav potez označio kraj ruskog rata, koji ove sedmice obilježava četvrtu godišnjicu, javlja Anadolu.

- Ne postoji veći teret ni za jednog ministra odbrane ni za jednu vladu od odluke da se naše oružane snage upute u operacije. Želim biti ministar odbrane koji će rasporediti britansku vojsku u Ukrajinu - jer će to značiti da je ovaj rat konačno završen - napisao je britanski ministar odbrane Džon Hili (John Healey) u autorskom tekstu za list The Sunday Telegraph.

- To će značiti da smo ispregovarali mir u Ukrajini. A sigurnoj Evropi potrebna je snažna i suverena Ukrajina - dodao je.

Evropski lideri, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Njemačku i još osam zemalja, razgovarali su o formiranju "koalicije voljnih" uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Prema Hiliju, ta grupa bi mogla "pomoći u obnovi ukrajinskih snaga, osiguravanju ukrajinskog zračnog prostora te jačanju sigurnosti na moru, uključujući djelovanje unutar Ukrajine".

Britanska vlada radi sa saveznicima na uspostavljanju ove koalicije, za koju se očekuje da će odvratiti buduću "rusku agresiju" nakon postizanja sporazuma između Moskve i Kijeva.

U decembru su evropski lideri poručili da je Evropa spremna predvoditi "multinacionalne snage" u Ukrajini kao dio američkog prijedloga mirovnog sporazuma.