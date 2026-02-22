Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Moskvu: Svi aerodromi bili zatvoreni

Sve četiri zračne luke u moskovskoj regiji privremeno su zatvorene nakon što su deseci ukrajinskih bespilotnih letjelica gađali Moskvu, priopćili su ruski dužnosnici.

Napadi su trajali četiri sata tokom poslijepodneva i večeri, piše The Kyiv Independent.

Tvrdnje ruskih vlasti

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je dvadeset dronova oboreno na putu prema glavnom gradu. Prema njegovim riječima, na mjesta pada poslane su hitne službe, a nije bilo izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.

Ruska savezna agencija za zračni promet, Rosavijacija, potvrdila je da su letovi privremeno obustavljeni u zračnim lukama Domodedovo, Šeremetjevo, Vnukovo i Žukovski.

Ministarstvo odbrane Rusije odvojeno je izvijestilo da je 29 dronova srušeno iznad Brjanske oblasti, dok su neki drugi presretnuti u Kaluškoj, Belgorodskoj, Tulskoj, Kurskoj i Tverskoj oblasti.

- Prema ruskim izvorima, prijavljeno je oko 165 dronova i 15 mlaznih bespilotnih letjelica - piše vojni bloger Dronebomber na Telegramu.

Kontekst napada

Ukrajina redovno izvodi napade bespilotnim letjelicama na vojne i industrijske objekte na teritoriju Rusije. Napadi na samu Moskvu zabilježeni su više puta i često su dovodili do privremenih zatvaranja zračnih luka.

Iako je ruski glavni grad snažno branjen od zračnih prijetnji, ukrajinski dužnosnici ranije su naveli da je ometanje zračnog prometa strateški način da se rusko stanovništvo suoči s posljedicama rata koji Kremlj vodi.

The Kyiv Independent u vrijeme objave nije mogao nezavisno potvrditi tvrdnje ruskih dužnosnika.