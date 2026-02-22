Ruske rakete razorile Kijevsku oblast: Oštećeno više od 100 stambenih objekata, veliki broj ranjenih

Broj povrijeđenih u ruskom napadu na Kijevsku oblast u noći s 21. na 22. februar porastao je na 17, među kojima je četvero djece, dok je jedna osoba izgubila život, potvrdio je načelnik Kijevske oblasne vojne administracije Mikola Kalašnjik.

- Za sada imamo potvrđene informacije o 17 povrijeđenih, uključujući četvero djece. Pet osoba se trenutno nalazi u zdravstvenim ustanovama – četiri odrasle osobe i jedno dijete. Dvije odrasle osobe su u teškom stanju, dok su još dvije u srednje teškom stanju. Dijete je također u srednje teškom stanju i prima svu potrebnu medicinsku pomoć - kazao je Kalašnjik.

Šteta je evidentirana u okruzima Brovari, Obuhiv, Borispilj, Buča, Fastiv i Višhorod. Najteže posljedice zabilježene su u okruzima Borispilj, Buča i Fastiv.

Ogromna razaranja

Prema dosadašnjim podacima, u oblasti je oštećeno više od 100 stambenih objekata, uključujući porodične kuće i stanove u višespratnicama, ali taj broj još nije konačan. Stepen oštećenja je različit – od potpuno uništenih objekata do polomljenih prozora, oštećenih krovova i fasada. Pogođeni su i poslovni objekti, skladišta, kancelarijski prostori, garažne zadruge te transportna sredstva.

U okrugu Brovari oštećene su garaže, administrativne i skladišne zgrade, kancelarijski prostori, kao i automobili i druga oprema. U okrugu Obuhiv povrijeđene su tri osobe, među njima i jedno dijete.

Oštećenja su zabilježena i na objektima kritične infrastrukture, poslovnim zgradama, stambenim objektima, obrazovnoj ustanovi, vozilima i željezničkoj infrastrukturi.

Žrtve

U okrugu Borispilj povrijeđena je jedna osoba, a oštećene su kuće, farma i automobili. Crkva je također pretrpjela štetu usljed udarnog vala.

U okrugu Buča povrijeđeno je šest osoba, uključujući troje djece. Oštećene su stambene zgrade i kuće, vozila, kao i kancelarijski i maloprodajni prostori.

U okrugu Fastiv povrijeđeno je sedam osoba, među kojima je jedno dijete. Jedna osoba je poginula usljed ruskog udara. Oštećene su kuće i automobili, a upravo su na ovom području zabilježene najteže posljedice napada.

Ruske snage su tokom noći i jutarnjih sati 21. i 22. februara izvele masovni raketni napad i napad dronovima na Kijevsku oblast. Ranije je bilo saopćeno da je u napadu poginula jedna osoba, dok je 15 ljudi bilo povrijeđeno.