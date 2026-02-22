Haos u Meksiku: Vojska likvidirala vođu moćnog kartela

Meksička vojska je u nedjelju tokom vojne operacije usmrtila Nemesija Rubena Oseguera Servantesa, poznatog kao "El Menčo", vođu moćnog kartela Jalisco New Generation i najtraženijeg čovjeka u Meksiku, potvrdio je savezni zvaničnik.

Zvaničnik, koji je zatražio anonimnost jer nije bio ovlašten da govori javno, naveo je da je operacija izvedena u zapadnoj saveznoj državi Halisko.

Višesatne blokade

Akciji su prethodile višesatne blokade puteva uz zapaljena vozila u Halisku i drugim saveznim državama. Ovakvu taktiku karteli često koriste kako bi usporili ili spriječili djelovanje vojske.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju gust dim iznad grada Puerto Valjarta, jednog od većih gradova u Halisku, kao i paniku i trčanje putnika kroz aerodrom u glavnom gradu te savezne države. U nedjelju poslijepodne Air Canada objavila je da obustavlja letove za Puerto Valjartu "zbog aktuelne sigurnosne situacije" te je savjetovala putnicima da ne dolaze na aerodrom.

Nagrada od 15 miliona dolara

Američki State Department ranije je ponudio nagradu do 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja El Menča. Kartel Jalisco New Generation, poznat i pod skraćenicom CJNG, jedna je od najmoćnijih i najbrže rastućih kriminalnih organizacija u Meksiku, osnovana 2009. godine.

U februaru je administracija Donalda Trampa ovaj kartel proglasila stranom terorističkom organizacijom.

CJNG se smatra jednim od najagresivnijih kartela u napadima na vojsku, uključujući i napade na helikoptere, te je među pionirima u korištenju eksploziva postavljenog na dronove i mina na terenu. Godine 2020. izveo je spektakularan pokušaj atentata granatama i automatskim oružjem u centru Meksiko Sitija na tadašnjeg šefa gradske policije, koji se danas nalazi na čelu federalne sigurnosti.

Zloglasna organizacija

Američka DEA ovaj kartel procjenjuje jednako moćnim kao i kartel Sinaloa, jednu od najzloglasnijih kriminalnih organizacija u Meksiku, s prisustvom u svih 50 američkih saveznih država, gdje distribuira tone droge. CJNG je jedan od glavnih dobavljača kokaina za američko tržište i, poput kartela Sinaloa, ostvaruje milijarde dolara od proizvodnje fentanila i metamfetamina.