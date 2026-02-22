Rođak mladića koji je naoružan upao na imanje američkog predsjednika: "Mi smo veliki Trampov fanovi"

Američka Tajna služba usmrtila je muškarca koji je pokušao nezakonito ući u osigurani perimetar imanja američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, saopćila je Tajna služba.

Prema navodima američkih medija, riječ je o 21-godišnjem Ostinu Takeru Martinu iz Sjeverne Karoline.+

Rođak ubijenog mladića, 19-godišnji Breden Filds, izjavio je za Associated Press da je šokiran onim što se dogodilo.

Naveo je da je Ostin Taker Martin, za kojeg se tvrdi da je sa sačmaricom ušao na imanje Donalda Trampa Mar-a-Lago prije nego što su ga agenti Tajne službe usmrtili, poticao iz porodice koja politički podržava Trampa.

- Mi smo veliki Trampovi podržavaoci, svi mi. Svi - rekao je Filds.

Dodao je da Martin nije razgovarao o politici te da je bio "jako tih, nikada zapravo nije pričao ni o čemu".

"On je dobar momak - kazao je Filds, ističući da je Martin dio svake plaće koju je zarađivao radeći na lokalnom golf-igralištu donirao u dobrotvorne svrhe.

- Ne mogu vjerovati da bi učinio nešto ovako. To je nevjerovatno. Ne bi ni mrava povrijedio. Ne zna ni koristiti oružje - dodao je.