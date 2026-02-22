Meksiko u plamenu nakon ubistva narkobosa: Kartel krenuo u osvetu

Nakon što je u nedjelju ubijen Nemesio Ruben Oseguera Cervantes (El Menčo), vođa zloglasnog narkokartela Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), njegovi pripadnici sada siju strah po Meksiku kao znak odmazde.

El Menčo je bio najtraženiji čovjek u Meksiku. Ubijen je tokom vojne operacije izvedene u ranim jutarnjim satima u saveznoj državi Halisko. Meksičko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je El Menčo podlegao povredama tokom zračnog transfera nakon operacije, prenosi Jutarnji list.

Savezna država Halisko nalazi se u stanju gotovo ratne opasnosti nakon eliminacije vođe kartela. Videozapisi prikazuju oblake dima koji se uzdižu iznad Puerto Vallarte, jednog od većih gradova u Halisku, kao i ljude koji u panici trče kroz aerodrom glavnog grada države.

Bolnica u Guadalahari evakuirana je nakon što su pripadnici CJNG-a najavili napad, tvrdeći da se tamo liječe policajci.

Uslijedili su nasilni sukobi između meksičkih snaga i članova CJNG-a u Puerto Valjarti i Guadalahari. Jedan snimak prikazuje naoružanog pripadnika kartela kako pali kamion i prikolicu na autoputu u Puerto Vallarti.

Američki State Department izdao je upozorenje američkim državljanima koji borave u saveznoj državi Halisko, saveznoj državi Tamaulipas te u oblastima saveznih država Mičoakan, Guerero i Nuevo Leon da ostanu u skloništu.

Air Canada objavila je da obustavlja letove za Puerto Valjlartu zbog aktuelne sigurnosne situacije.