Eksplozije u Lavovu: Jedna policajka ubijena, 24 osobe ranjene, Zelenski optužuje Rusiju

U Lavovu, na zapadu Ukrajine, u nedjelju je ubijena jedna policajka, dok je 24 osobe ranjeno nakon što je eksplodiralo nekoliko improviziranih eksplozivnih naprava, saopćila je policija. Predsjednik Volodimir Zelenski je za napad okrivio Rusiju.

- Preliminarno je utvrđeno da su detonirane improvizirane naprave - objavila je policija na Telegramu.

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovi opisao je incident kao teroristički čin i naveo da je poginula 23-godišnja policajka. Dvanaest osoba i dalje se nalazi u bolnici, od kojih su dvije u teškom stanju.

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko potvrdio je da je u okviru istrage jedna žena privedena.

Policija je navela da je prva eksplozija zabilježena kada je patrola stigla na mjesto provale u trgovinu, dok se druga dogodila nešto kasnije.

Zelenski je u noćnom videoobraćanju optužio Rusiju da stoji iza napada te naveo da su napadači regrutirani putem interneta. Ukrajinska obavještajna služba smatra da će Rusija "nastaviti provoditi takve napade, ozbiljne napade na Ukrajince. Moramo zaštititi ljude", rekao je Zelenski.

Ove sedmice obilježava se četvrta godišnjica početka invazije na Ukrajinu.