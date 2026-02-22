Ko je ubijeni El Menčo, najveći narkobos na svijetu: Prvo se priključio El Čapu, a onda je postao poznat po obaranju helikoptera

Nemesio Ruben Oseguera Servantes, poznat kao El Menčo, rođen je 1966. godine u ruralnom dijelu savezne države Halisko, u siromašnoj porodici s više djece. Kao mladić otišao je u Sjedinjene Američke Države, gdje je uhapšen zbog trgovine drogom i deportovan natrag u Meksiko. Po povratku se priključio Kartelu Milenio, regionalnoj kriminalnoj organizaciji povezanoj sa Sinaloa kartelom Hoakina "El Čapa" Guzmana.

Nakon hapšenja lidera Kartela Milenio, Oskara Valensije, poznatog kao El Lobo, organizacija se raspala. Oseguera je bio dio frakcije koja se odvojila i oko 2010. godine formirala Kartel Halisko Nova Generacija (CJNG), čiji je ubrzo postao neprikosnoveni vođa.

Brutalniji i militariziraniji od El Čapa

Za razliku od El Čapa, koji je decenijama bio simbol meksičkog narko-podzemlja, El Menčo je predstavljao novu generaciju — brutalniju i militariziranu. CJNG je pod njegovim vodstvom postao poznat po napadima na vojsku, obaranju helikoptera, korištenju dronova s eksplozivom i masovnim blokadama gradova, navode meksički i američki mediji. Do sredine 2010-ih Oseguera je smatran jednim od najmoćnijih kriminalnih lidera u Meksiku, s mrežom koja se proširila širom zemlje i na tržište SAD-a.

Kartel se proširio na trgovinu kokainom, metamfetaminima i posebno fentanilom prema tržištu SAD-a, s milijardskim prihodima. Američke vlasti nudile su nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Halisko u haosu nakon El Menčove smrti

Nakon potvrde El Menčove smrti, u saveznoj državi Halisko izbili su sukobi između narko-kartela i vojske. Pripadnici kartela upali su na aerodrom i zaprijetili da će svako biti ubijen, kriv ili nedužan, ako bude vani nakon 14 sati po lokalnom vremenu. Vozila se pale, postavljaju barikade, a guverner Haliskoa pozvao je stanovništvo da ostane kod kuće dok se situacija ne smiri.