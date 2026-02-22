Aragči: Iran sada u boljoj odbrambenoj poziciji nego što je bio u ratu sa Izraelom

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da se Iran trenutno nalazi u povoljnijoj odbrambenoj situaciji nego što je bio tokom rata s Izraelom u junu prošle godine, te poručio da je Teheran spreman ponovo odgovoriti raketnim napadima ukoliko bude napadnut.

Dobar kapacitet

Aragči je u razgovoru za CBS kazao da je Iran prošle godine imao poteškoća s protivzračnom odbranom, ali da su se i Izraelci suočavali sa sličnim problemima, zbog čega su iranske rakete uspijevale pogoditi ciljeve unutar Izraela.

- Oni su započeli rat, ali poslije 12 dana tražili su prekid vatre, bezuslovni prekid vatre - tvrdi Aragči.

Dodao je da je Izrael zatražio prekid vatre jer se nije mogao efikasno odbraniti od iranskih projektila.

- Dakle, imamo veoma dobar kapacitet raketa, a sada smo čak i u boljoj situaciji nego u prethodnom ratu - naveo je Aragči, ističući da iranske rakete pogađaju ciljeve vrlo precizno.

Pregovori u Ženevi

Potvrdio je da će se u četvrtak u Ženevi sastati s američkim pregovaračima.

U intervjuu za CBS News, koji je prenijela iranska agencija Irna, kazao je da je rad na nacrtu prijedloga sporazuma i dalje u toku, podsjećajući da je ranije najavio njegovo predstavljanje u roku od dva do tri dana.

- Još uvijek radimo na tome i pokušavamo da ga prilagodimo na način koji uključuje elemente koji mogu uzeti u obzir zabrinutosti i interese obje strane. Radimo na tim elementima i vjerujem da ćemo, kada se ponovo sastanemo u Ženevi, vjerovatno ovog četvrtka, moći da radimo na tim elementima, pripremimo dobar tekst i postignemo brz dogovor. To je moj utisak. Smatram da je to sasvim moguće - rekao je Aragči.

Na pitanje smatra li da predsjednik Donald Tramp namjerava napasti Iran ili prijetnje koristi kao sredstvo pritiska, Aragči je naglasio da je diplomatija jedini ispravan put.