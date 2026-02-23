Meksiko u plamenu nakon likvidacije El Menčoa: Kartel pokrenuo talas nasilja

Meksiko je zapao u talas nasilja bez presedana nakon što su sigurnosne snage u nedjelju, 22. februara, tokom operacije na zapadu zemlje usmrtile vođu moćnog kartela CJNG, Nemesia Rubena (Rubéna) Osegueru Servantesa (Cervantesa), poznatijeg kao El Menčo (El Mencho).

Njegova likvidacija predstavlja snažan udarac za Kartel Jalisco Nueva Generación, ali je istovremeno izazvala haos širom države. Kao odmazdu za smrt lidera, članovi kartela pokrenuli su koordinisane napade i blokade puteva u velikom dijelu zemlje.

Više od 250 saobraćajnica u 20 saveznih država blokirano je zapaljenim vozilima. U državama Halisko (Jalisco), (Mičoakan) Michoacán i Guanahuato (Guanajuato) prijavljeno je najmanje 14 poginulih, među kojima je i sedam pripadnika Nacionalne garde. U pojedinim regijama obustavljena je nastava, dok je Guadalahara (Guadalajara), prijestolnica Haliska i jedan od domaćina predstojećeg Svjetskog prvenstva, gotovo potpuno paralizovana – trgovine su zatvorene, a stanovništvu je preporučeno da ostane u svojim domovima.

Zahvatili turisitičke zone

Nasilje je zahvatilo i turističke zone. U ljetovalištu Puerto Vallarta gust dim nadvio se nad hotelskim kompleksima, a brojni turisti ostali su bez mogućnosti da stignu do aerodroma. Američka ambasada izdala je hitno upozorenje državljanima SAD-a u više meksičkih država, savjetujući im da potraže sigurno sklonište.

Prema navodima Ministarstva odbrane, operacija hapšenja pretvorila se u žestok oružani sukob. Četiri člana kartela su ubijena na licu mjesta, dok su tri teško ranjena i kasnije preminula, među njima i sam El Menčo, koji je, prema prvim informacijama, podlegao povredama tokom transporta helikopterom u Meksiko Sitij (Mexico City). Tokom akcije zaplijenjena su oklopna vozila i teško naoružanje, uključujući raketne bacače sposobne za obaranje letjelica.

Akcija je provedena uz obavještajnu podršku zajedničke američko-meksičke operativne grupe, u jeku pojačanog pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) na Meksiko da odlučnije suzbije djelovanje kartela. Predsjednica Klaudija Šejnbaum (Claudia Sheinbaum) čestitala je sigurnosnim snagama na uspjehu, ali je pozvala građane na smirenost, naglasivši da se u većini zemlje život odvija bez većih poremećaja.

Oseguera Servantes (Oseguera Cervantes), bivši policajac, godinama je bio među najtraženijim svjetskim bjeguncima, a američke vlasti nudile su nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Pod njegovim vodstvom, CJNG je od lokalne grupe prerastao u jednu od najmoćnijih kriminalnih organizacija, odgovornu za značajan dio narkotika koji ulaze na američko tržište, potisnuvši pritom Kartel Sinaloa s vodeće pozicije. Organizacija je stekla reputaciju zbog izuzetne brutalnosti i upotrebe savremenih sredstava, uključujući dronove opremljene eksplozivom.