Otkriveno šta je sve radio princ Endru za vrijeme službe: Naplaćivao masaže i pravio nevjerovatne putne troškove

Princ Endru Mauntbeten Vindsor (Andrew Mountbatten-Windsor) naplaćivao je masaže i stvarao prekomjerne putne troškove na račun poreznih obveznika dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika, tvrde umirovljeni državni službenici koji su o tome odlučili progovoriti. Endru je kao britanski trgovinski predstavnik putovao svijetom između 2001. i 2011. godine, a njegova je uloga završila zbog povezanosti s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom (Jeffreyjem Epsteinom), piše BBC.

Sporni troškovi za masažu

Jedan bivši državni službenik, koji je početkom 2000-ih radio u britanskom odjelu za trgovinu, toliko se protivio Endruovom zahtjevu za pokrivanjem troškova "usluga masaže" da ga je odbio platiti, no tvrdi da su ga nadređeni na to prisilili.

- Smatrao sam da je to pogrešno. Rekao sam da to ne smijemo platiti, ali na kraju smo ipak platili - rekao je za BBC, govoreći o zahtjevu koji je uslijedio nakon Endruovog posjeta Bliskom istoku.

Kaže kako žali što je Endruu dopušteno da mu prođe trošak za masažu jer je to možda bila prilika da se provjeri njegovo ponašanje.

- Ne mogu tvrditi da bi ga to zaustavilo, ali trebali smo dati do znanja da nešto nije u redu - dodaje umirovljeni službenik.

Njegovu tvrdnju potkrepljuje i drugi izvor, bivši visoki dužnosnik Whitehalla, koji je nadzirao finansije u tom resoru. On je vidio slične troškove za Endruova putovanja i kaže da "nema apsolutno nikakve sumnje" u njihovu autentičnost.