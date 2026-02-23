Političar iz EU traži da se odgodi sporazum o carinama sa SAD zbog neizvjesnosti

Predsjedavajući Odbora za trgovinu Evropskog parlamenta želi obustaviti provođenje carinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) jer nije jasno da li bi SAD i dalje poštovale dogovor koji je postignut.

Komentari Bernda Langea jučer su uslijedili nakon velikog političkog udarca za Donalda Trampa, kada je u petak, 20. februara, Vrhovni sud SAD-a presudio da pravna osnova na kojoj je koristio mnoge carine nije opravdana.

Lange je kazao da niko ne zna može li SAD i dalje poštovati sporazume koji su ranije postignuti.

- Prije nego što se poduzmu daljnji koraci, potrebna nam je jasnoća i pravna sigurnost - rekao je Lange, zastupnik u Evropskom parlamentu iz Njemačke.

Dodao je da će zbog toga predložiti obustavu pregovaračkom timu u Evropskom parlamentu na posebno sazvanoj vanrednoj sjednici u ponedjeljak.

Prošlog ljeta Ursula von der Leyen i Tramp su se dogovorili da maksimalna carina za većinu uvoza iz EU u SAD iznosi 15 posto. Pravno obavezujući sporazum koji je potom razrađen sa SAD-om još mora odobriti Evropski parlament.

Nakon presude Vrhovnog suda, Tramp je u petak najprije najavio globalne uvozne carine od 10 posto za robu koja ulazi u SAD, ali ih je već narednog dana povećao na 15 posto.

Trump ove carine temelji na trgovinskom zakonu iz 1974. godine, ali taj zakon dopušta takve mjere najduže 150 dana.

Lange je za poslovni list "Wirtschaftswoche" kazao da stopa carine od 15 posto, koju je najavio Trump, predstavlja kršenje sporazuma koji je SAD imao s Evropom, jer bi se te carine naplaćivale uz one već predviđene u okviru Svjetske trgovinske organizacije.

- Ako je tamo već određena carinska stopa od 10 posto, sada će se ukupno naplaćivati 25 posto - rekao je Lange, prenosi DPA.