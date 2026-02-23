POLICIJA INTERVENISALA

Totalni haos u Altenburgu: Muškarac razbio prodavnicu pred očima šokiranih kupaca

Zaposlenici su zaprijetili da će pozvati policiju, na što je muškarac kratko reagovao, ali nije prekinuo s uništavanjem

Ušao u poznati trgovački centar i počeo bacati proizvode sa polica. Screeenshot

Z. V.

23.2.2026

Prava drama odvijala se u jednoj prodavnici u njemačkom gradu Altenburg, gdje je muškarac u večernjim satima izazvao haos uništavajući robu i razbacujući proizvode po objektu.

Sve se dogodilo nešto nakon 18 sati, kada je muškarac odjeven u crno ušao u supermarket i počeo praviti nered na odjelu voća i povrća. Prema dostupnim informacijama, bacao je sanduke i razbijao proizvode, ostavljajući ih rasute po podu.

Radnice su brzo reagovale, pokušavajući ga smiriti i nagovoriti da prestane, ali bez uspjeha. Muškarac je nastavio s demoliranjem – obarao je palete s bocama, razbacivao konzerve i staklenke, dok su se po podu razlijevali sadržaji razbijene robe.

U trenutku incidenta u prodavnici je bilo mnogo kupaca. Neki su napustili objekat, dok su drugi mobitelima snimali šta se događa. Srećom, niko nije povrijeđen.

Zaposlenici su zaprijetili da će pozvati policiju, na što je muškarac kratko reagovao, ali nije prekinuo s uništavanjem. Svjedoci navode da u tom trenutku nije bilo prisutno osiguranje.

Situacija je okončana tek kada su dvojica muškaraca, koji su se zatekli u kupovini, bez primjene sile izveli napadača iz objekta. Ubrzo je stigla policija.

Kako su saopćile nadležne službe, riječ je o 27-godišnjem državljaninu Afganistana koji je, prema prvim informacijama, bio u psihički nestabilnom stanju, te je prevezen u bolnicu na liječenje. Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko hiljada eura.

Već narednog dana prodavnica je ponovo otvorena – police su dopunjene, podovi očišćeni, iako su pojedini oštećeni dijelovi inventara i dalje vidljivi, prenosi Bild.

Iz uprave trgovačkog lanca poručili su da im je sigurnost kupaca i zaposlenih prioritet, da će provjeriti razloge izostanka reakcije osiguranja te da je protiv muškarca podnesena krivična prijava i izrečena zabrana ulaska u prodavnicu.

# TRŽNI CENTAR
# NJEMAČKA
