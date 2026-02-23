Totalni haos u Altenburgu: Muškarac razbio prodavnicu pred očima šokiranih kupaca

Prava drama odvijala se u jednoj prodavnici u njemačkom gradu Altenburg, gdje je muškarac u večernjim satima izazvao haos uništavajući robu i razbacujući proizvode po objektu.

Sve se dogodilo nešto nakon 18 sati, kada je muškarac odjeven u crno ušao u supermarket i počeo praviti nered na odjelu voća i povrća. Prema dostupnim informacijama, bacao je sanduke i razbijao proizvode, ostavljajući ih rasute po podu.

Radnice su brzo reagovale, pokušavajući ga smiriti i nagovoriti da prestane, ali bez uspjeha. Muškarac je nastavio s demoliranjem – obarao je palete s bocama, razbacivao konzerve i staklenke, dok su se po podu razlijevali sadržaji razbijene robe.

U trenutku incidenta u prodavnici je bilo mnogo kupaca. Neki su napustili objekat, dok su drugi mobitelima snimali šta se događa. Srećom, niko nije povrijeđen.

Zaposlenici su zaprijetili da će pozvati policiju, na što je muškarac kratko reagovao, ali nije prekinuo s uništavanjem. Svjedoci navode da u tom trenutku nije bilo prisutno osiguranje.