Tramp: Netflix bi odmah trebao otpustiti rasisticu ili će snositi posljedice

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Netflix mora ukloniti Susan Rice iz svog upravnog odbora ili će se „suočiti s posljedicama“, dok se streaming platforma nalazi usred izuzetno napete korporativne bitke za preuzimanje kompanije Warner Bros Discovery (WBD).

„Netflix bi trebao odmah otpustiti rasisticu i osobu opsjednutu Trumpom, Susan Rice, ili će snositi posljedice. Ona nema nikakav talent ni sposobnosti – obična politička poslušnica! NJENA MOĆ JE NESTALA I NIKADA SE NEĆE VRATITI. Koliko je plaćaju i za šta? Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Rice je bila savjetnica za nacionalnu sigurnost u administraciji Baracka Obame, američka ambasadorica pri Ujedinjenim nacijama, te savjetnica u Bijeloj kući tokom mandata Joea Bidena. Bila je članica upravnog odbora Netflixa od 2018. do 2020. godine. Ponovo se pridružila 2023. i sada je članica odbora za imenovanja i korporativno upravljanje.

Trump je podijelio i objavu desničarske influencerice Laure Loomer, koja je Rice i Netflix nazvala „antiameričkima“ te optužila Rice da „prijeti polovini zemlje političkom osvetom zato što su glasali za koga su htjeli na predsjedničkim izborima“.

Paramount želi kontrolu nad cijelom kompanijom

Netflix i Paramount Skydance natječu se za filmske studije i streaming poslovanje WBD-a. Trump je početkom februara izjavio za NBC News da će Ministarstvo pravde voditi postupak vezan za preuzimanje WBD-a, iako je ranije tvrdio da će lično učestvovati u razmatranju tog posla. Svako preuzimanje WBD-a mora odobriti savezna regulatorna tijela.

Netflixova ponuda uključuje studio Warner Bros i streaming mreže, dok bi se ostatak kompanije izdvojio u zasebnu, nezavisnu firmu. Ta ponuda procjenjuje vrijednost tih poslovnih segmenata, koji obuhvataju brendove poput Warner Brosa, New Line Cinema i HBO Maxa, na 82,7 milijardi dolara, uključujući dug.

Netflix nudi 27,75 dolara po dionici u gotovini, čime je poboljšao početnu ponudu koja je predviđala kombinaciju gotovine i dionica u novoj kompaniji.

Paramount, s druge strane, poručuje da želi preuzeti kontrolu nad cijelom kompanijom, uključujući tradicionalne pay-TV mreže, koje se smatraju segmentom u opadanju. Njegova ponuda procjenjuje vrijednost cijele kompanije na 108,4 milijarde dolara.

Paramount nudi 30 dolara po dionici, u potpunosti u gotovini, tvrdeći da to dioničarima pruža veću sigurnost u odnosu na Netflixov plan. Također je ponudio dodatne pogodnosti, uključujući preuzimanje obaveze plaćanja naknade za raskid ugovora u iznosu od 2,8 milijardi dolara, koju je Warner Bros pristao platiti Netflixu ukoliko taj dogovor propadne.