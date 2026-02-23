Poznato kada će biti nova runda pregovora oko mira u Ukrajini

Ukrajinska delegacija privodi kraju pripreme za narednu rundu trilateralnih pregovora o miru, koja bi, prema najavama, trebala biti održana oko 27. februara. To je izjavio šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov, obraćajući se novinarima na marginama Međunarodne konferencije o pravosuđu.

- Mislim da je već zvanično potvrđeno da će sledeća runda trilateralnih pregovora biti oko 27. februara, plus-minus dan-dva, što znači da i 26. februar u potpunosti spada u ovaj vremenski okvir. Ovo je protokolarno pitanje i sve tri strane moraju ovo da reše međusobno. Mi se spremamo - rekao je Budanov, a prenosi Ukrinform.

On je naveo da ruska delegacija tokom razgovora u Ženevi nije otvarala pitanje izbora u Ukrajini, naglašavajući da su teritorijalna pitanja i dalje u središtu pregovora.

- Teritorije su glavno pitanje. Sve ostalo je sporedno. I za njih, i za sve ostale, čini mi se da je tako - kazao je Budanov, dodavši da Rusija nastavlja insistirati na predaji Donbasa.

Ranije je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio mogućnost da nova runda pregovora bude održana prije kraja februara, izrazivši očekivanje da bi ti razgovori mogli "zaista da budu produktivni".