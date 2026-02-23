Nosač aviona USS Gerald R. Ford stigao na položaj s kojeg može djelovati protiv Irana

Najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R. Ford, uplovio je u luku Souda Bay na grčkom otoku Kreta nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp ranije ovog mjeseca naredio slanje udarne grupe u Bliski istok zbog mogućeg djelovanja protiv Irana.

Dolazak USS Gerald R. Ford zabilježen je na videosnimcima i fotografijama koji kruže internetom. Riječ je o trenutno najvećem nosaču aviona na svijetu, koji je u Sredozemlje stigao kao dio šireg raspoređivanja američkih pomorskih snaga.

Predsjednik Donald Tramp ranije ovog mjeseca naredio je slanje kompletne udarne grupe predvođene ovim nosačem prema Bliskom istoku, dok razmatra eventualnu vojnu akciju protiv Irana. Ovaj potez predstavlja demonstraciju snage i odgovor na rastuće napetosti u regiji.

Prema dostupnim snimcima, USS Gerald R. Ford uplovio je u zaljev Souda Bay na Kreti, gdje se nalazi američka baza za podršku pomorskim operacijama. Pretpostavlja se da je zaustavljanje bilo potrebno radi snabdijevanja i logističke podrške prije nastavka plovidbe prema području Bliskog istoka.

S obzirom na važnost baze na Kreti za NATO i američku mornaricu, ovakva zaustavljanja su uobičajena prije dužih operativnih angažmana u kriznim područjima.