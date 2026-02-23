Surova istina o drogi zbog koje je Tramp objavio rat narko-kartelima

Zbog predoziranja fentanilom u Sjedinjenim Američkim Državama svake godine umiru desetine hiljada ljudi, a američki predsjednik Donald Tramp borbu protiv trgovine ovom drogom postavio je kao jedan od svojih prioriteta. Trampova administracija obećala je "odgovoriti na krizu ovih razmjera s pažnjom kakvu zaslužuje", a u okviru tih napora ranije je uvela carine Kanadi, Kini i Meksiku kako bi zaustavila dotok fentanila u zemlju.

Uz podršku američkih obavještajnih službi, meksička vojska ubila je ozloglašenog "El Menča", vođu jednog od najvećih narko-kartela odgovornog za trgovinu drogom, prenosi Sky News.

Šta je fentanil?

Fentanil je sintetički opioid koji je čak 50 puta jači od heroina. Kao lijek na recept koristi se za ublažavanje jakih bolova, slično kao morfij. Međutim, fentanil koji se ilegalno prodaje najčešće se proizvodi u tajnim laboratorijama i dolazi u obliku praha ili tableta.

Zašto je toliko opasan?

Opasnost fentanila leži prvenstveno u njegovoj snazi. Toliko je potentan da je razlika između doze koja izaziva željeni učinak i one smrtonosne izuzetno mala. Fentanil suzbija disanje pri znatno nižim dozama u poređenju s drugim opioidima.

Dodatni rizik predstavlja praksa dilera koji fentanil, kao jeftiniju supstancu, miješaju s drugim drogama poput heroina, kokaina, MDMA i metamfetamina kako bi povećali zaradu. Korisnici često nisu ni svjesni da je droga koju uzimaju pomiješana s fentanilom, zbog čega mogu slučajno unijeti smrtonosnu dozu.

Fentanil može ublažiti bol i izazvati osjećaj izuzetne sreće. Nuspojave uključuju mučninu, zbunjenost, pospanost, probleme s disanjem i gubitak svijesti.

Šta se događa kod predoziranja?

Kod predoziranja fentanilom disanje se usporava ili potpuno prestaje, što drastično smanjuje dotok kisika u mozak. Ovo stanje može dovesti do kome, trajnog oštećenja mozga ili smrti. Predoziranje se može spriječiti primjenom naloksona, lijeka koji dolazi u obliku spreja za nos i koji brzo uspostavlja normalno disanje.

Statistika smrtnosti

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), 2021. godine od predoziranja fentanilom umrlo je više od 70.000 Amerikanaca, dok je 2020. ta brojka iznosila gotovo 58.000. U jednom periodu u SAD-u od predoziranja sintetičkim opioidima poput fentanila umiralo je više od 150 ljudi dnevno.

Ipak, noviji podaci pokazuju trend pada. Broj smrtnih slučajeva od predoziranja svim drogama u 12-mjesečnom periodu koji je završio 31. oktobra 2024. pao je za 25 posto, na 84.000, u poređenju s istim periodom godinu ranije. Pad je bio još izraženiji kod sintetičkih opioida, gdje je zabilježeno smanjenje od 33 posto, na 52.400 smrtnih slučajeva.

U Ujedinjenom Kraljevstvu fentanil je znatno manje raširen. Tamo je 2021. godine zabilježeno 58 smrtnih slučajeva uzrokovanih trovanjem fentanilom. Najveći broj smrtnih slučajeva, njih 75, zabilježen je 2017. godine. Ukupni broj smrti povezanih s trovanjem drogama u Ujedinjenom Kraljevstvu 2021. iznosio je 4.859, što je porast od 6,4 posto u odnosu na 2020. godinu, pri čemu je polovina tih slučajeva uključivala opijate.