Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OŠTRA PORUKA

Netanjahu: Ako iranski režim napravi ozbiljnu grešku i napadne Izrael, odgovorit ćemo snagom koju ne može ni zamisliti

Tokom plenarnog govora na sjednici Knesseta rekao je da Izrael nikada nije bio jači nego danas

Benjamin Netanjahu. AP

M. Až.

23.2.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je oštru poruku Iranu, naglasivši da ne smije pomišljati na napad na Izrael, te je svaki potencijalni napad označio kao historijsku grešku.

Tokom plenarnog govora na sjednici Knesseta rekao je da Izrael nikada nije bio jači nego danas.

- Pakt sa Sjedinjenim Američkim Državama nikada nije bio bliži - izjavio je Netanyahu.

U svojoj poruci Iranu istaknuo je da lične veze između njega i američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i odnosi izraelske i američke vojske, također nikada nisu bili bolji.

Vrijeme u kojem se nalazi regija opisao je kao složeno i izazovno.

- Ako iranski režim napravi možda najozbiljniju grešku u svojoj historiji i napadne Izrael, odgovorit ćemo snagom koju ne može ni zamisliti - poručio je Netanjahu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRANSKI HULK
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.