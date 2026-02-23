Netanjahu: Ako iranski režim napravi ozbiljnu grešku i napadne Izrael, odgovorit ćemo snagom koju ne može ni zamisliti

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je oštru poruku Iranu, naglasivši da ne smije pomišljati na napad na Izrael, te je svaki potencijalni napad označio kao historijsku grešku.

Tokom plenarnog govora na sjednici Knesseta rekao je da Izrael nikada nije bio jači nego danas.

- Pakt sa Sjedinjenim Američkim Državama nikada nije bio bliži - izjavio je Netanyahu.

U svojoj poruci Iranu istaknuo je da lične veze između njega i američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i odnosi izraelske i američke vojske, također nikada nisu bili bolji.

Vrijeme u kojem se nalazi regija opisao je kao složeno i izazovno.

- Ako iranski režim napravi možda najozbiljniju grešku u svojoj historiji i napadne Izrael, odgovorit ćemo snagom koju ne može ni zamisliti - poručio je Netanjahu.