Tramp pozvao Meksiko da pojača napore protiv kartela i krijumčarenja droge

Američki predsjednik Donald Tramp u ponedjeljak je poručio Meksiku da pojača svoje napore u borbi protiv kartela nakon velike operacije koja je rezultirala smrću vođe Kartela nove generacije Halisko (CJNG).

- Meksiko mora pojačati svoje napore protiv kartela i droge - napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U nedjelju su meksičke savezne sigurnosne snage provele vojnu operaciju usmjerenu na Kartel nove generacije Halisko u gradu Tapalpa, oko 130 kilometara južno od Guadalahare, glavnog grada savezne države Halisko. Izvještaji navode da je vođa kartela El Menčo ubijen tokom sukoba.

Nakon operacije, prijavljene su brojne blokade puteva te incidenti paljenja vozila i poslovnih objekata u Halisku i drugim saveznim meksičkim državama, što je opisano kao moguća odmazda kriminalne organizacije.

Vlada savezne države Halisko pozvala je stanovnike da ostanu u svojim domovima, obustavila javni prijevoz i aktivirala crveni alarm uslijed prijetnji javnoj sigurnosti.

Nasilje je posljednjih dana eskaliralo u nekoliko saveznih država širom Meksika.