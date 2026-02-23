Poznato od koga su potekle informacije koje su dovele do ubistva El Menča

Informacije koje su dovele do hapšenja i smrti lidera kartela Nova generacija, Haliska Nemensija Servantesa "El Menča", potekle su od njegove emotivne partnerice, izjavio je danas meksički ministar odbrane Rikardo Trevilja.
On je naveo da je osmoro pripadnika El Menčove bande ubijeno tokom operacije hapšenja, te da je njegovo obezbjeđenje otvorilo vatru na pripadnike meksičke vojske, prenosi Reuters.
Poginulo 25 gardista
Govoreći na konferenciji za medije pored Trevilje, meksički ministar za nacionalnu bezbjednost Garsija Harfuč rekao je da je 25 pripadnika Nacionalne garde Meksika poginulo u okršaju s pripadnicima kartela, a da je u nasilnim incidentima širom zemlje uhapšeno 70 osoba.
Na konferenciji je govorila i meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum, koja je istakla da više nema blokada puteva u zemlji i da je prioritet uspostava bezbjednosti i mira na cijeloj teritoriji Meksika.
El Menčo je ubijen tokom vojne operacije u zapadnoj meksičkoj saveznoj državi Halisko.
Operacija je uslijedila nakon što su pripadnici kartela pomoću zapaljenih vozila nekoliko sati blokirali puteve u Halisku i drugim državama.
Nakon El Menčove smrti, talas nasilja i haosa zahvatio je Meksiko, pri čemu je više od 250 saobraćajnica u 20 meksičkih saveznih država blokirano zapaljenim vozilima.
Vlasti su prijavile najmanje 14 smrtnih slučajeva, uključujući sedam pripadnika Nacionalne garde, dok je nastava u školama otkazana u nekoliko država.
Haos u Meksiku
Gvadalahara, glavni grad Haliska i jedan od gradova domaćina predstojećeg Svjetskog prvenstva, pretvorena je u "grad duhova" sa zatvorenim prodavnicama, a građanima se savjetuje da ne izlaze iz svojih domova.
U popularnom letovalištu Puerto Valjarta oblaci sivog dima nadvili su se nad hotelima, dok su turisti ostali zarobljeni bez mogućnosti transporta do aerodroma.
Nemiri su primorali američke i kanadske avio-kompanije da otkažu desetine letova, pa je tako Er Kanada objavila da obustavlja letove za Puerto Valjartu "zbog stalne bezbjednosne situacije" i savjetovala putnicima da ne odlaze na njihov aerodrom.
Američka ambasada u Meksiko Sitiju izdala je bezbjednosno upozorenje, pozivajući američke građane da se "sklone" u oblastima pogođenim neredom i kriminalnim aktivnostima.
Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ili hvatanja El Menča.