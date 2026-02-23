Poznato od koga su potekle informacije koje su dovele do ubistva El Menča

Informacije koje su dovele do hapšenja i smrti lidera kartela Nova generacija, Haliska Nemensija Servantesa "El Menča", potekle su od njegove emotivne partnerice, izjavio je danas meksički ministar odbrane Rikardo Trevilja.

On je naveo da je osmoro pripadnika El Menčove bande ubijeno tokom operacije hapšenja, te da je njegovo obezbjeđenje otvorilo vatru na pripadnike meksičke vojske, prenosi Reuters.

Poginulo 25 gardista

Govoreći na konferenciji za medije pored Trevilje, meksički ministar za nacionalnu bezbjednost Garsija Harfuč rekao je da je 25 pripadnika Nacionalne garde Meksika poginulo u okršaju s pripadnicima kartela, a da je u nasilnim incidentima širom zemlje uhapšeno 70 osoba.

Na konferenciji je govorila i meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum, koja je istakla da više nema blokada puteva u zemlji i da je prioritet uspostava bezbjednosti i mira na cijeloj teritoriji Meksika.