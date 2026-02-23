Novo Trampovo upozorenje: "Svakoj zemlji koja se želi igrati, upozoreni ste!"

Predsjednik SAD-a Donald Tramp danas je još jednom oštro reagirao na odluku Vrhovnog suda i poručio da će zemlje koje pokušaju zaobići ovu odluku snositi ozbiljne posljedice. U svojoj objavi posebno je prozvao države koje su, prema njegovim tvrdnjama, godinama iskorištavale Sjedinjene Države.

- Svaka zemlja koja želi 'igrati igrice' s ovom odlukom Vrhovnog suda, posebno one koje su godinama – čak i decenijama – iskorištavale SAD, suočit će se s puno višim carinama i strožim mjerama od onih na koje su nedavno pristale - napisao je Tramp.

Tramp je ranije danas kritikovao Vrhovni sud nakon što je prošle sedmice presudio protiv njegovog širokog programa carina. Poručio je da će se, unatoč toj odluci, okrenuti drugim ovlastima kako bi uveo nove carine i tzv. "dozvole", ali nije precizirao detalje.

U objavi je dodao da mu je sud tom presudom dao još više ovlasti nego prije, iako je odluku nazvao "smiješnom" i "glupom". Prema njegovim riječima, može koristiti dozvole za mjere protiv zemalja koje su, kako tvrdi, decenijama iskorištavale SAD. Također je naveo da je sud "odobrio sve druge carine" koje se sada mogu koristiti "na mnogo snažniji i iritantniji način", uz "pravnu sigurnost", dok je suce ocijenio nesposobnima, izuzev "Velike trojice", bez dodatnog pojašnjenja.

Na kraju je poručio da će, bez obzira na odluke suda, nastaviti provoditi svoju politiku.