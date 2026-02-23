EU nije postigao dogovor o novom paketu sankcija protiv Rusije

Evropska unija nije uspjela postići dogovor o najnovijem paketu sankcija protiv Rusije tokom sastanka ministara vanjskih poslova u ponedjeljak u Briselu, izjavila je šefica vanjske politike EU-a Kaja Kalas, nazivajući ishod nazadovanjem, ali obećavajući da će se rad nastaviti.

- Nažalost, nismo postigli dogovor o 20. paketu sankcija. Ovo je nazadovanje i poruka koju danas nismo željeli poslati, ali rad se nastavlja - rekla je Kalas, dodajući da su u toku kontakti s vlastima Mađarske i Slovačke kako bi se paket unaprijedio.

Kalas je kazala da je odluka o povlačenju iz dogovora koji su postigli svi lideri EU-a u Evropskom vijeću za žaljenje i da krši klauzulu o iskrenoj saradnji iz ugovora EU-a.

Navela je da će predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pokrenuti to pitanje s mađarskim premijerom Viktor Orban, koji se protivi paketu.

EU je prvobitno planirao koristiti zamrznutu rusku imovinu za finansiranje sankcija, ali je Kalas naznačila da bi se blok mogao vratiti tom planu ukoliko trenutni pristup ne uspije.

Diplomatija prije rata

Govoreći o Ukrajini, Kalas je naglasila da je diplomatija poželjnija od rata, ali je izrazila žaljenje što nakon više od godinu dana razgovora još nema prekida vatre u ratu.

- Nije Ukrajina prepreka miru, već Rusija. Moramo promijeniti narativ, od pritiska na Ukrajinu da preda teritoriju ka onome što Rusija mora učiniti kako bi ispunila osnovne uslove za pravedan i trajan mir - rekla je, upozorivši da se maksimalistički zahtjevi Moskve ne mogu susretati s minimalnim odgovorima.

Kalas je najavila da je blok odlučio ograničiti maksimalan broj članova ruske misije pri EU na 40 osoba, dodajući da će raditi na sprečavanju stotina hiljada bivših ruskih vojnika da uđu u Šengensku zonu kako bi se izbjeglo da ratni zločinci i saboteri lutaju evropskim ulicama.

Također je državama članicama podijelila dokument u kojem se navode ustupci koje EU očekuje od Rusije, uključujući povlačenje ruskih trupa s okupiranih teritorija i poštivanje postojećih međunarodnih sporazuma.

Osvrćući se na Bliski istok, Kalas je kritikovala Israel zbog proširenja ovlasti na Zapadnoj obali, navodeći da to krši međunarodno pravo i podriva izglede za buduću palestinsku državu.

- Dvadeset i šest zemalja želi sankcije nasilnim doseljenicima na Zapadnoj obali. To je već neko vrijeme na stolu, a jedna zemlja to ne želi, i to je jasno problem u našim procesima donošenja odluka - rekla je.

Tenzije između SAD i Irana

Govoreći o trenutnim tenzijama između SAD-a i Irana, Kallas je upozorila da se dvije zemlje opasno približavaju ratu.

- Prozor diplomatije je vrlo uzak i, naravno, imamo mnogo zabrinutosti u vezi s Iranom, ali svaka vojna intervencija nosi rizik teško kontrolisanih posljedica - kazala je.

Govoreći o Venecueli, Kalas je rekla da će EU uskoro razmatrati novi pristup, predlažući ukidanje sankcija vršiteljici dužnosti predsjednice Delci Rodrigez, pod uslovom postizanja konsenzusa.