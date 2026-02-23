Iran poslao upozorenje: "Ako nas napadnu, posljedice neće osjetiti samo jedna zemlja"

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana, Kazem Garibabadi, upozorava na rizik od šire eskalacije ako njegova zemlja bude napadnuta, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp povećao prijetnju udarima.

- Pozivamo sve nacije posvećene miru i pravdi da poduzmu značajne korake kako bi spriječile dalju eskalaciju - rekao je Garibabadi.

Dodao je da posljedice bilo kakve ponovne agresije ne bi ostale ograničene na jednu zemlju, te da bi odgovornost snosili oni koji pokrenu ili podrže takve akcije.

Podsjetimo, najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R. Ford, stigao je u luku Souda Bay na grčkom otoku Kreta, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Tramp ranije ovog mjeseca naredio upućivanje udarne grupe u Bliski istok zbog mogućeg djelovanja protiv Irana.

Ovaj potez dio je šire demonstracije snage i odgovora na podizanje napetosti u regiji.

Prema dostupnim snimcima, USS Gerald R. Ford uplovio je u zaljev Souda Bay na grčkom otoku Kreta, gdje se nalazi američka baza za podršku pomorskim operacijama.

Pretpostavlja se da je riječ o zaustavljanju radi snabdijevanja i logističke podrške prije nastavka plovidbe prema području Bliskog istoka.

Reutersova fotografija, zajedno s drugim videozapisima objavljenim na društvenim mrežama, prikazuje nosač koji pristaje u luku i potvrđuje da je Souda Bay prva veća stanica ove udarne grupe na njenom putu.

S obzirom na važnost baze na Kreti za NATO i američku mornaricu, ovakva zaustavljanja uobičajena su uoči dužih operativnih angažmana u kriznim područjima.