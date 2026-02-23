Uhapšen bivši britanski ministar: Sumnja se da je Epstinu odavao povjerljive podatke

Bivši britanski ministar finansija, Piter Mendelson, uhapšen je zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije nakon što je objavljeno da se sumnja da je odavao povjerljive memorandume britanske vlade osuđenom seksualnom prijestupniku Džefriju Epstinu.

Pokrenuta istraga

Nakon što su otkrivene njegove veze s Epstinom, premijer Velike Britanije, Kir Starmer, zatražio je od ministrice vanjskih poslova, Ivet Kuper, da ga povuče s funkcije ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama.

Londonska Metropolitanska policija pokrenula je ovog mjeseca krivičnu istragu protiv bivšeg ministra nakon što je londonska policija primila niz pritužbi.

- Policajci su uhapsili 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije. Uhapšen je na jednoj adresi u Camdenu i odveden je u londonsku policijsku stanicu na razgovor - navodi se u saopćenju policije.

Negira krivicu

Mendelson je negirao bilo kakvu krivicu. Povukao se iz Doma lordova istog dana kada se proširila vijest o policijskoj istrazi.

Zadržao je svoju titulu, ali vlada razmatra hitno usvajanje zakona kojim bi mu se oduzela doživotna titula plemstva.

Najnovija tranša takozvanih Epstinovih dosijea, koju je u januaru objavilo Ministarstvo pravde SAD-a, pokazala je da je Mendelson, dok je bio i britanski ministar finansija, prosljeđivao vladine informacije osuđenom seksualnom prijestupniku 2009. i 2010. godine.

To je uključivalo detalje o paketu pomoći EU u vrijednosti od 500 milijardi eura i memorandum Downing Streeta u kojem su izneseni planovi za prodaju imovine vrijednu 20 milijardi funti i porezne promjene.

Financial Times je također otkrio da je Mendelson 2010. godine, dok je bio ministar, lobirao kod američke vlade u ime Epstina i Džesa Stalija iz JPMorgana, koristeći njihove argumente o reformama finansijske krize vezanim za bankarsku regulaciju u razgovorima s američkim zvaničnikom.