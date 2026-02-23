Objavljeni novi detalji o muškarcu koji je upao na Trampovo imanje na Floridi

Pripadnici američke Tajne službe ustrijelili su i ubili 21-godišnjeg Ostina Takera Martina (Austin Tucker Martin) nakon što je jučer naoružan puškom upao na imanje Donalda Trampa (Trump) Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Američki predsjednik u tom trenutku nije bio na posjedu. Istraga o motivima smrtonosnog incidenta je u toku, javlja The Guardian. Istraga o motivima upada FBI je fokusirao istragu na kretanje i motive napadača. Prema policijskom izvještaju, Martin se unutar sigurnosnog perimetra imanja suočio s agentima Tajne službe i zamjenikom lokalnog šerifa.

Ubijen je oko 1:30 ujutro, nakon što je podigao pušku i usmjerio je prema agentima. Martin je nedavno završio školu, a vjeruje se da je u subotu poslijepodne doputovao na Floridu iz svog doma u Sjevernoj Karolini, nabavivši oružje putem. The New York Times izvijestio je da je prošle godine osnovao vlastitu firmu Fresh Sky Illustrations, koja se bavila prodajom originalnih crteža golf terena. Opsjednutost Epstinovim dosjeima Portal TMZ objavio je da je Martin postajao sve opsjednutiji Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein) – osramoćenim finansijerom i seksualnim prijestupnikom koji je bio prijatelj Trumpa i mnogih moćnih ljudi – nakon nedavne objave dokumenata povezanih s njegovim slučajem. Portal navodi da je došao u posjed tekstualne poruke koju je Martin poslao kolegi ranije u februaru.

Prema TMZ-u, u poruci je pisalo: "Ne znam jeste li čitali o Epstinovim dosjeima, ali zlo je stvarno i nedvojbeno… Prenesite drugima što čujete o tome i što vlada poduzima. Treba podići svijest." Obitelj u šoku Martin je bio iz Kamerona u Sjevernoj Karolini, gdje su ga rođaci opisali kao tihu osobu i općenito protivnika oružja. Njegov rođak, Brejden Filds, izjavio je za Associated Press da je obitelj čvrsto podržavala Trampa. - Svi smo mi veliki Trampovi pristaše. Apsolutno svi", rekao je Filds. Dodao je da Martin obično nije razgovarao o politici. Filds je također naveo da je njegov rođak redovno donirao dio svoje mjesečne plaće u dobrotvorne svrhe te da mu je teško pojmiti što se dogodilo. Martinova obitelj je tokom vikenda prijavila njegov nestanak. Nakon što je ured šerifa okruga Moore u Sjevernoj Karolini rano u nedjelju ujutro zaprimio prijavu, ona je unesena u nacionalnu bazu podataka nestalih osoba. Reakcija Bijele kuće Tramp nije bio u Mar-a-Lagu tokom vikenda i zasad nije komentirao incident. Podsjetimo, bio je meta dvaju pokušaja atentata tokom predsjedničke kampanje 2024. godine. Jedan od njih dogodio se u golf klubu Trump International u West Palm Beachu, samo nekoliko kilometara od Mar-a-Laga.