Kako se pripremala akcija lova na najtraženijeg meksičkog narkobosa

Nakon višegodišnje potrage za vođom narkokartela Nemesio Oseguera Servantes (poznat kao “El Menčo”), meksičke snage sigurnosti dobile su preciznu dojavu koja je dovela do operacije u zapadnom dijelu Meksika u kojoj je on ubijen.

Istraga i dojava

Prema riječima meksičkog ministra obrane, generala Rikarda Trevilja Treha, istraga pokrenuta 20. februara bila je fokusirana na mrežu vođe i suosnivača kartela Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Ona je dovela do ključne osobe koja je imala pristup njegovom skrovištu – partnerice jednog od njegovih najpouzdanijih suradnika.

Planiranje operacije uz podršku SAD-a

Dan kasnije, 21. februara, žena je napustila kompleks koliba na rubu grada Tapalpa, no obavještajni podaci ukazivali su da je “El Menčo” ostao u skrovištu sa svojom pratnjom, naveo je Trevilja.

Meksička ratna avijacija i Specijalne snage Nacionalne garde za brzu reakciju odmah su započele planiranje operacije kako bi spriječile da vođa kartela ponovno izmakne.

Predsjednica Klaudija Šeinbaum dodala je da su Sjedinjene Američke Države pružile obavještajnu podršku dijeljenjem informacija, ali bez slanja kopnenih snaga.

Misija je provedena kombinacijom kopnenih postrojbi, zračno-pokretnih jedinica s helikopterima koji nisu ulazili u zračni prostor savezne države Halisko kako ne bi pobudili sumnju, te snaga za zračnu zračnu potporu.

Konačni obračun

Nakon uspostave sigurnosnog perimetra, snage su započele potragu za “El Menčom” i sukobile se s njegovim najbližim suradnicima. U razmjeni vatre na mjestu događaja ubijeno je osam pripadnika kartela, dok su dvojica vojnika ranjena.

Kako su se sigurnosne snage približavale, vođa kartela i nekoliko njegovih pomoćnika pobjegli su u obližnje šumovito područje.

- El Mencho je pobjegao, ostavivši iza sebe skupinu s velikom količinom oružja; radilo se o vrlo nasilnom napadu organizirane kriminalne skupine. Vojne snage su odbile napad - izjavio je Trevilla.

Pripadnici specijalnih snaga naposljetku su locirali “El Menča” u gustoj šumskoj vegetaciji gdje je u teškoj razmjeni vatre ubijen, čime je okončana višegodišnja potraga za jednim od najtraženijih narkobosova u Meksiku.