SAD naredile evakuaciju neesencijalnog osoblja američke ambasade u Bejrutu

Sjedinjene Države su u ponedjeljak naredile osoblju koje nije od hitnog značaja da napusti njihovu ambasadu u Bejrutu dok predsjednik Donald Tramp prijeti napadima na Iran, koji ima bliske veze s libanskom šiitskom milicijom Hezbolahom.

"Privremena mjera"

- Ovo je privremena mjera namijenjena osiguravanju bezbjednosti našeg osoblja uz održavanje naše sposobnosti djelovanja i pomaganja američkim građanima - izjavio je visoki zvaničnik State Departmenta pod uobičajenim uslovom anonimnosti.

Četrdestak službenika ambasade napustilo je u ponedjeljak međunarodni adrodrom u Bejrutu, saopćio je libanski sigurnosni izvor za AFP.

Naredba se odnosi na službenike koji nisu od hitnog značaja i članove njihovih porodica, ali će ambasada ostati otvorena.

- Kontinuirano procjenjujemo sigurnosno okruženje i na temelju našeg najnovijeg pregleda utvrdili smo da je razumno smanjiti naš uticaj na esencijalno osoblje - rekao je američki zvaničnik.

Gomilanje snaga

Tramp je naredio veliko gomilanje američkih snaga u regiji dok prijeti napadom na Iran, rekavši da mora prihvatiti teški dogovor oko briga koje stvara Teheran, počevši od svog nuklearnog programa.

Iranska vlada kojom upravljaju klerici - koja je prošli mjesec nemilosrdno gušila masovne proteste - tvrdi da u četvrtak očekuje razgovore sa Sjedinjenim Državama u onome što bi mogao biti posljednji pokušaj diplomatije.

Od napada Hamasa, koga podržava Iran, 7. oktobra 2023., Izrael je izveo napade u Libanu koji su uništili Hezbolah, uključujući ubistvo njegovog vođe Hasana Nasralaha.

U prošlosti se očekivalo da će Hezbolah formirati još jedan front protiv Izraela u ratu s Iranom.

Naoružana grupa u subotu je obećala "otpor" nakon što je u novom izraelskom napadu ubijeno osam njenih operativaca.