Snažna zimska oluja pogodila sjeveroistok SAD-a, više od pola miliona ljudi bez struje

Snažna zimska oluja pogodila je u ponedjeljak sjeveroistočni dio Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilne snježne padavine, izazivajući zabrane putovanja i ostavljajući više od 500.000 korisnika bez električne energije u nekoliko saveznih država.

Jačanje oluje

National Weather Service saopćio je da je oluja brzo ojačala kod srednjoatlantske obale, stvarajući uslove mećave s intenzitetom padavina od 5 do 7,6 centimetara na sat i udarima vjetra do 113 kilometara na sat u pojedinim područjima.

Meteorolozi su upozorili da bi obalne zajednice mogle zabilježiti ukupne padavine od 30 do 61 centimetar prije nego što se sistem premjesti prema istočnoj Kanadi.

U ponedjeljak je PowerOutage.us izvijestio o 250.651 prekidu napajanja u Masačusetsu, više od 137.000 u Nju Džersiju, 76.357 u Delaveru, gotovo 40.000 u Roud Ajlandu te više od 21.000 u Njujorku.

Količine snijega brzo su rasle, a Nacionalna meteorološka služba izvijestila je rano u ponedjeljak da je Mount Holly u Nju Džersiju zabilježio 49 centimetara snijega, dok je Trenton imao 40 centimetara. Filadelfija je prijavila 35 centimetara.

Povećanje padavina

Uprava za vanredne situacije New York City saopćila je da je već palo između 13 i 18 centimetara snijega, uz očekivano povećanje intenziteta padavina na više od 5 centimetara na sat tokom noći. Zabrana putovanja ostala je na snazi do podneva u ponedjeljak, zabranjujući kretanje vozila koja nisu neophodna na gradskim ulicama, autoputevima i mostovima.

Zračni saobraćaj bio je ozbiljno poremećen, prema podacima FlightAwarea.

Međunarodni aerodrom "John F. Kennedy" zabilježio je 1.097 otkazanih letova, dok je aerodrom LaGuardia prijavio 1.029. Međunarodni aerodrom Boston Logan imao je 971 otkazani let, Newark Liberty 966, a aerodrom u Filadelfiji 604, ostavljajući hiljade putnika na čekanju.