Tužilaštvo u Gracu tereti vozača kamiona iz BiH: Zaspao za volanom na autoputu

Tužilaštvo u Gracu podiglo je optužnicu protiv trojice vozača zbog teške saobraćajne nesreće na autoputu Pyhrn (A9) u Austriji, u kojoj je stradao prvi prolaznik koji je zaustavio vozilo kako bi pružio pomoć. Vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine sumnjiči se za mikrospavanje, dok se dvojici vozača putničkih automobila na teret stavlja nepažnja, što je, prema navodima optužnice, dovelo do smrtonosnog lanca događaja, piše Krone.

Nesreća se dogodila prošlog jula oko četiri sata ujutro kod Seiersberga, tokom jake kiše, grmljavine i potpune tame. Optuženi vozač kamiona (55) neposredno nakon tunela Plabutsch skrenuo je udesno s kolovoza – "zbog mikrospavanja", kako mu tužilac stavlja na teret.

Betonske barijere pokrenule tragediju

Teško teretno vozilo udarilo je u središnju zaštitnu ogradu i pomjerilo betonske blokove na suprotnu kolovoznu traku. Muškarac iz Štajerske (58), koji je vozio prema sjeveru, nije na vrijeme uočio prepreku te je udario u betonske elemente. Njegov automobil potom je odbačen na zaustavnu traku, upravo na mjesto gdje je stajao vozač kamiona pokušavajući pomoći.

Ubrzo zatim, medicinska sestra (55) iz Slovenije udarila je u pomjerenu zaštitnu ogradu, a njen Mercedes odbačen je direktno prema prvom pomagaču. Muškarac iz Donje Austrije (43) iskrvario je na mjestu nesreće.

Vozač kamiona je pred sudijom Erikom Nautem negirao da je zaspao za volanom. "Uopće nisam bio umoran. Došlo je do akvaplaninga", izjavio je. Međutim, nalaz vještaka to ne potvrđuje, a podaci tahografa ne podržavaju tu tvrdnju. "Zašto niste smanjili brzinu?", upitao je predsjedavajući sudija. "Izgubio sam kontrolu, nisam mogao upravljati. Bilo me strah", odgovorio je optuženi. "Priznajem da sam vozio prebrzo. To se svakome može dogoditi." Sudija mu je uzvratio: "Ali u vašem slučaju posljedice su bile kobne."

Odbrana tvrdi da je riječ o nesretnom slučaju

Branioci preostale dvojice optuženih navode da je riječ o "nesretnom događaju koji niko nije mogao spriječiti". Pedesetosmogodišnji vozač automobila zadobio je teške povrede i jedno vrijeme bio u komi. Medicinska sestra, koja je tokom suđenja u više navrata zaplakala, izjavila je da prepreku nije mogla vidjeti. "Kako se to uopće moglo uočiti? Sve je bilo sivo, ništa nije reflektiralo. Ni sistem upozorenja na sudar nije reagirao", rekao je njen advokat.

Rasprava je odgođena radi dodatnog razmatranja saobraćajno-tehničkog vještačenja.