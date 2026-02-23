"OVO NIJE SLUČAJNOST"

Novi napad na policiju u Ukrajini: U eksploziji ranjeno sedam policajaca

U subotu je u eksploziji u Lavovu ubijena policajka, a povrijeđene su 24 osobe

Novi napad na policiju u Ukrajini. MUP Ukrajine

M. Až.

23.2.2026

U eksploziji u južnom ukrajinskom gradu Mikolajivu u ponedjeljak povrijeđeno je sedam policijskih službenika, od kojih dvojica teško, rekao je šef nacionalne policije. Ovo je drugi napad na ukrajinsku policiju u tri dana.

Ivan Vihivski rekao je da su policajci parkirali svoje automobile čekajući smjenu kada se dogodila eksplozija.

- Prekjučer se u Lavovu dogodio teroristički napad na policajce, podsjetio je Vihivski u objavi na Facebooku, misleći na grad u zapadnoj Ukrajini blizu poljske granice, prenosi HRT.

- Ovo nije slučajnost. Neprijatelj pokušava ubiti ukrajinske policajce koji svakodnevno brane narod i državu - ustvrdio je.

U subotu je u eksploziji u Lavovu ubijena policajka, a povrijeđene su 24 osobe. Vlasti su napad okarakterizirale kao teroristički čin.

# UKRAJINA
# MIKOLAJEV
