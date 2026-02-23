Američki vojni avioni stigli na aerodrom "Ben Gurion" u Izraelu usred pojačanih tenzija s Iranom

Američki avioni za dopunu goriva u zraku stigli su u ponedjeljak navečer na aerodrom "Ben Gurion" u blizini Tel Aviva u jeku rastućih tenzija s Iranom.

Izraelske televizije Channel 12 i Channel 13 objavile su snimke za koje tvrde da prikazuju američke vojne avione za dopunu goriva ubrzo nakon njihovog slijetanja na aerodrom, izvijestila je Anadolu Agency.

Iran i Sjedinjene Američke Države trebali bi se ponovo sastati u četvrtak u Ženevi radi nastavka razgovora o mogućem nuklearnom sporazumu, dok rastu regionalne tenzije i spekulacije o mogućem sukobu.

Nova runda pregovora dolazi u trenutku bez presedana pojačanog američkog vojnog prisustva u regiji Perzijskog zaljeva, kao i nakon niza vojnih vježbi koje je posljednjih dana izveo Iranski korpus čuvara islamske revolucije (IRGC).

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je na mogućnost vojne akcije protiv Irana ukoliko sporazum ne bude postignut u roku od deset do 15 dana.