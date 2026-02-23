Lavov odaje počast poginulim ukrajinskim vojnicima

Građani i članovi porodica ukrajinskih vojnika poginulih u ratu s Rusijom prisustvovali su u ponedjeljak ceremoniji u znak sjećanja na poginule vojnike, dan uoči četvrte godišnjice početka rata.

Na gradskom groblju Lišakiv u Lavovu upaljene su svjetlosne instalacije poznate kao "zrake sjećanja", simbol zahvalnosti, bola i trajne uspomene, dok su prisutni palili svijeće na grobovima poginulih vojnika i molili se za njih.

Ove godine, zraci sjećanja zasvijetlili su iznad pet aleja počasnih sahrana, uključujući i novootvoreno polje, jer je glavno polje počasnih sahrana vojnika koji su stradali tokom punog rata potpuno popunjeno.

Četvrta godišnjica rata između Rusije i Ukrajine obilježava se 24. februara 2026. godine.