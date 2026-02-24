Trampov govor o stanju nacije u sjeni spornih tvrdnji o ekonomiji, kriminalu i izborima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Donald Trump), danas će održati svoj prvi govor o stanju nacije u drugom mandatu.

Prioriteti administracije republikanskog predsjednika usmjereni su prije svega na ekonomiju, imigraciju, kriminal, energiju i nacionalnu sigurnost.

Ismijavanje Bajdena

Tokom protekle godine Tramp je često isticao vlastita postignuća, istovremeno ismijavajući rezultate svog prethodnika, bivšeg predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden). Međutim, značajan dio tih tvrdnji temelji se na netačnim ili obmanjujućim navodima, pa se očekuje da bi se mnoge od njih mogle ponovo čuti i u obraćanju naciji.

U nastavku donosimo pregled pojedinih spornih i netačnih izjava koje je Tramp iznosio u nedavnim javnim nastupima.

Predsjednik često ističe da su Sjedinjene Američke Države danas „najvrelija zemlja bilo gdje u svijetu“, nakon što su, kako tvrdi, godinama bile „mrtva zemlja“. Ipak, američka ekonomija nije bila „mrtva“ u trenutku kada se prošle godine vratio u Bijelu kuću. U drugom mandatu bilježi uglavnom solidne rezultate, iako je početak bio nestabilan.

Pad BDP-a

U 2024. godini, posljednjoj godini Bajdenovog mandata, bruto domaći proizvod porastao je za 2,8 posto, prilagođeno inflaciji. Taj rast bio je brži nego u bilo kojoj drugoj razvijenoj zemlji, osim Španije. Privreda je bilježila stabilan rast i u periodu od 2021. do 2023. godine.

Pad BDP-a zabilježen je u prvom kvartalu 2025, prvi put nakon tri godine. U drugoj polovini godine uslijedio je oporavak, ali je u četvrtom kvartalu ponovo došlo do usporavanja. Na godišnjem nivou, rast BDP-a u 2025. iznosio je 2,2 posto.

Ključni pokazatelj inflacije u januaru pao je na gotovo najniži nivo u posljednjih pet godina. Ipak, prema mjerilu koje preferiraju Federalne rezerve (Federal Reserve), inflacija je i dalje povišena, budući da cijene namještaja, odjeće i hrane nastavljaju rasti.

Istovremeno, kompanije su značajno usporile zapošljavanje. Tokom 2025. otvoreno je 181.000 novih radnih mjesta, što je najmanji broj, izvan recesije, još od 2002. godine. Ekonomisti razloge vide u više faktora: neizvjesnost izazvanu carinama i razvojem vještačke inteligencije, ali i činjenicu da su firme nakon pandemije intenzivno zapošljavale te sada privremeno odustaju od novih prijema radnika.

Američko tržište kapitala imalo je dobru godinu, ali je zaostalo za brojnim stranim berzama. Referentni indeks S&P 500 porastao je 17 posto. Ipak, rast je bio manji nego u Južnoj Koreji (71 posto), Hong Kongu (29 posto), Japanu (26 posto), Njemačkoj (22 posto) i Ujedinjenom Kraljevstvu (21 posto).

Tramp je u više navrata tvrdio da su SAD osigurale čak 18 biliona dolara investicija, no za tu brojku nije ponudio dokaze. Ona djeluje preuveličano ili spekulativno. Na službenoj stranici Bijele kuće navodi se znatno manji iznos – 9,6 biliona dolara, pri čemu su u tu sumu, čini se, uključene i investicione obaveze preuzete tokom Bajdenove administracije.

Studija objavljena u januaru dovela je u pitanje realizaciju više od 5 biliona dolara investicionih obećanja koje su prošle godine najavili pojedini veliki američki trgovinski partneri, kao i način na koji bi ta sredstva bila utrošena.

Jedan od ključnih segmenata Trampove politike jeste suzbijanje ilegalne imigracije, ali predsjednik pritom često iznosi netačne tvrdnje. Tako, naprimjer, tvrdi da je priliv migranata uzrokovao masovni rast kriminala. Ipak, statistike Federalnog istražnog biroa (Federal Bureau of Investigation – FBI) ne razvrstavaju krivična djela prema imigracionom statusu, a ne postoje dokazi o porastu kriminala koji bi se mogao povezati s migrantima, ni uz američko-meksičku granicu ni u gradovima poput Njujorka (New York). Istraživanja pokazuju da osobe bez regulisanog statusa imaju manju vjerovatnoću da budu uhapšene za nasilna, imovinska ili krivična djela povezana s drogom nego građani rođeni u SAD-u.

Nestanak djece

Predsjednik često spominje i više od 300.000 navodno nestale djece migranata. Time pogrešno interpretira izvještaj Kancelarije generalnog inspektora Ministarstva domovinske sigurnosti (Office of Inspector General, Department of Homeland Security) iz augusta 2024. U dokumentu se kritikuje agencija za imigraciju i carinu (Immigration and Customs Enforcement – ICE) zbog nedosljednog praćenja „lokacije i statusa maloljetnih migranata bez pratnje“ nakon puštanja iz federalnog starateljstva.

Tramp redovno hvali ugalj, nazivajući ga „predivni, čisti ugalj“. Iako je proizvodnja danas tehnološki naprednija i čišća nego ranije, to ne znači da je riječ o čistom izvoru energije. Prema podacima Američke administracije za energetske informacije (U.S. Energy Information Administration), emisije ugljen-dioksida iz sektora uglja smanjene su tokom posljednjih 30 godina. Ipak, istraživanja pod okriljem Ujedinjenih nacija ukazuju da je za ozbiljno suočavanje s klimatskim promjenama neophodno značajno smanjenje globalne proizvodnje uglja.

Sagorijevanje uglja, osim ugljen-dioksida, oslobađa i sumpor-dioksid te okside azota, koji doprinose pojavi kiselih kiša, smoga i respiratornih bolesti.

Predsjednik često kritikuje i energiju vjetra, tvrdeći da je skupa i da vjetroturbine ubijaju ptice. Međutim, kopnene vjetroelektrane spadaju među najjeftinije izvore električne energije. Prema procjenama Administracije za energetske informacije iz jula, nove vjetrofarme mogle bi proizvoditi električnu energiju po cijeni od oko 30 dolara po megavatsatu.