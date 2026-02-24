Kanada priprema pomoć Kubi nakon američke blokade isporuke nafte

Kanada je u ponedjeljak najavila da radi na planu pomoći Kubi koja se suočava s nestašicom goriva nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) poduzela mjere kako bi blokirala isporuku nafte prema otoku.

Kanada je objavila da želi pružiti podršku Kubi dok se ova otočna država bori s posljedicama nestašice goriva i rastućih cijena. Vašington (Washington) je, prema izvještajima, posljednjih sedmica pojačao kampanju pritiska protiv Kube, dugogodišnjeg protivnika Sjedinjenih Američkih Država.

Administracija američkog predsjednika Trampa pokrenula je korake za blokadu svih isporuka nafte na Kubu, uključujući i naftu iz saveznice Venecuele (Venecuela). To je, navodi se, dovelo do porasta cijena hrane i prijevoza, ozbiljnih nestašica goriva i višesatnih prekida električne energije na otoku.

Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand izjavila je u ponedjeljak da Vlada u Ottawi radi na paketu pomoći Kubi. “Pripremamo plan za pomoć. Trenutno nismo spremni pružiti dodatne detalje najave”, rekla je Anand, ne otkrivajući šta će tačno uključivati takva pomoć.

Ujedinjene nacije upozorile su da bi, ako energetske potrebe Kube ne budu zadovoljene, moglo doći do humanitarne krize. Kanada je ranije naglasila da prati situaciju na Kubi i izrazila zabrinutost zbog rastućeg rizika od takve krize na otoku.

Dodatne tenzije u regionu povezane su s dešavanjima u Venecueli. Ojačan američkom vojnom operacijom u kojoj je svrgnuti venecuelanski predsjednik Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) uhapšen u smrtonosnom upadu u januaru 2026., Tramp je u više navrata govorio o mogućem djelovanju protiv Kube i pritisku na njeno rukovodstvo.